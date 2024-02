Inter Mediolan i Atletico Madryt zmierzą się w kolejnym spotkaniu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Która z ekip przybliży się do awansu do kolejnej rundy rozgrywek? Kiedy mecz Inter - Atletico? O której godzinie? Transmisja TV i stream online w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

"Nerazzurri" są ostatnio w znakomitej dyspozycji. Podopieczni Simone Inzaghiego kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach. Inter jest liderem Serie A z przewagą dziewięciu punktów nad drugim Juventusem i jest na dobrej drodze po mistrzostwo Włoch. W Lidze Mistrzów ekipa z Mediolanu powalczy o poprawienie lub wyrównanie osiągnięcia z poprzedniej edycji, kiedy to dotarła do finału. Tam jednak musiała uznać wyższość Manchesteru City.

ZOBACZ TAKŻE: Kylian Mbappe już podpisał kontrakt? Tak ma wyglądać jego umowa

We wtorek Inter zagra z Atletico. Drużyna Diego Simeone w ostatnim czasie radzi sobie "w kratkę". Niespełna dwa tygodnie temu "Los Colchoneros" odpadli z Pucharu Króla po porażce w półfinale z Athletikiem. Później dość niespodziewanie przegrali z rozczarowującą w tym sezonie Sevillą. Miniony weekend był jednak o wiele bardziej udany dla Atletico. Zespół ze stolicy Hiszpanii pokonał u siebie Las Palmas 5:0.

Forma z ostatnich tygodni nakazuje w roli faworytów stawiać piłkarzy z Mediolanu. Niemniej jednak należy pamiętać, że Atletico niejednokrotnie udowadniało, że w Champions League jest w stanie walczyć o najwyższe cele. To zwiastuje znakomitą potyczkę w 1/8 finału.

Inter - Atletico. Kiedy? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Inter Mediolan - Atletico Madryt w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Początek o 20:50. Przedmeczowe studio ruszy o 19:00.