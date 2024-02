W Lidze Mistrzyń historyczny sukces odniosły siatkarki ŁKS Commercecon Łódź, które po raz pierwszy wystąpią w ćwierćfinale. O awans do kolejnej rundy powalczą z wiceliderem Serie A - Allianz Vero Volley Mediolan. Rywal może nie należy do najbardziej utytułowanych włoskich klubów, ale z roku na rok staje się coraz mocniejszy personalnie. W LM nie dotarł jednak dalej niż do czołowej ósemki.

Przed tym sezonem do drużyny dołączyła jedna z najlepszych siatkarek świata Paola Egonu, a w składzie są niemal wyłącznie reprezentantki swoich krajów, m.in. Belgijka Laura Heyrman, Holenderka Nika Daalderop, Brenda Castillo z Dominikany czy była zawodniczka Developresu Rzeszów, Amerykanka Kara Bajema.

Włoska drużyna, podobnie jak ŁKS, wygrała swoją grupę, a w walce o pierwsze miejsce w tabeli okazała się lepsza od broniącego trofeum VakifBanku Stambuł.

BS, PAP