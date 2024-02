Ogromna sensacja! Aryna Sabalenka za burtą turnieju w Dubaju

Już pierwszy set był bardzo wyrównany. Obie zawodniczki były w stanie wygrać po dwa gemy serwisowe przeciwniczek. Ostatecznie o wyniku pierwszej części pojedynku musiał zadecydować tie-break. Po ponad godzinie gry szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła wiceliderka rankingu.

Kolejna partia już nie poszła po myśli zawodniczki rodem z Białorusi. Chociaż Vekic już na początku seta została przełamana, to była w stanie wrócić do gry. Chorwatka wygrała dwa gemy serwisowe oponentki, dzięki czemu doprowadziła do wyrównania w tym starciu.

Było widać, że po przegranej partii Sabalenka nie potrafiła złapać stabilnej formy. Vekic, która obecnie plasuje się na 31. miejscu w rankingu WTA, zaczęła dominować na korcie. Białorusinka była bezsilna i ostatecznie przegrała seta, nie wygrywając w tym czasie ani jednego gema.

Tym samym chorwacka tenisistka sensacyjnie wyeliminowała drugą rakietę świata z tegorocznej edycji turnieju w Dubaju. W kolejnej rundzie przeciwniczką 27-latki będzie Sorana Cirstea.

Aryna Sabalenka - Donna Vekic 7:6 (7-5), 3:6, 6:0