Informacje o testach Zylli w Chrobrym przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Były młodzieżowy reprezentant Polski uchodził kiedyś za duży talent. Kolejno pokonywał kolejne szczeble akademii Bayernu. W końcu awansował do drużyny rezerw, gdzie przez pewien czas był nawet kapitanem. Następnego kroku, czyli awansu na stałe do kadry pierwszego zespołu, nie udało mu się poczynić.

Finalnie we wrześniu 2020 roku Zylla dołączył do Śląska Wrocław. W ostatnim czasie miał jednak problemy z regularną grą. Wystarczy wspomnieć, że po raz ostatni w meczu o stawkę wystąpił 12 sierpnia zeszłego roku. Było to spotkanie ligowe ze Stalą Mielec. Od tamtej pory albo nie był wybierany do kadry meczowej, albo nie podnosił się z ławki rezerwowych.

Warto dodać, że na przełomie stycznia i lutego Zylla przebywał na testach w Zagłębiu Sosnowiec. Były młodzieżowy reprezentant Polski zagrał nawet w wewnętrznym sparingu. Wygląda na to, że nie przekonał do siebie władz klubu zajmującego ostatnie miejsce w Fortuna 1 Lidze.

Natomiast Chrobry to aktualnie 14. drużyna zaplecza Ekstraklasy. W miniony weekend podopieczni Piotra Plewni zremisowali na wyjeździe z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza 1:1.