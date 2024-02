Trzykrotna mistrzyni olimpijska kończy karierę! "Wiele myślałam o tym wszystkim"

W poniedziałek 20 lutego Schouten opublikowała na swoim koncie na Instagramie wiadomość, która zaskoczyła wielu kibiców. 31-latka za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała informację o zakończeniu swojej sportowej kariery.

"Po olimpiadzie zdałam sobie sprawę, że będzie trudno przejść ponownie cały czteroletni cykl przygotowań do kolejnych igrzysk. Postanowiłam patrzeć, jak rozwinie się sytuacja. Ostatni weekend pokazał, że jestem w formie, cieszę się rywalizacją, jestem silna. Ale to jedna strona medalu. Druga to świadomość, że jest życie po zakończeniu kariery sportowej. Ostatnio wiele myślałam o tym wszystkim i zdecydowałam, że to będzie mój ostatni sezon. Teraz, gdy decyzja jest podjęta, dobrze podzielić się nią od razu z innymi" - napisała na Instagramie Holenderka.

Warto przypomnieć, że Schouten wszystkie swoje medale olimpijskie w Pekinie. Triumfowała na 3000 i 5000 metrów oraz w wyścigu ze startu wspólnego. Podczas niedawno zakończonych mistrzostw świata cieszyła się ze złota na 3000 m oraz w biegu drużynowym na dochodzenie i w wyścigu ze startu wspólnego.