Była liderka rankingu WTA przesłuchana! Chodzi o doping

Simona Halep we wrześniu 2023 została ukarana czteroletnią dyskwalifikacją. Tenisistka pozostawała zawieszona od czasu, gdy po US Open w 2022 roku wykryto w jej organizmie niedozwoloną substancję. Rumunka od początku kwestionowała decyzję Międzynarodowej Agencji ds. Jedności Tenisa i obiecywała, że zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność.

7 lutego Halep osobiście stawiła się w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (CAS). Była liderka światowego rankingu miała tam przekonywać Agencję o tym, że nie zażywała środków dopingujących. Po tych stresujących wydarzeniach postanowiła podzielić się z fanami przemyśleniami na temat tej sytuacji.

"Koszmar, który przeżywałam przez ostatnie półtora roku, dobiegł końca. Miałam okazję zaprezentować swoją obronę przed CAS, aby pokazać, że nigdy nie stosowałem dopingu. To właśnie mówiłam od pierwszego dnia, kiedy zostałam oskarżona. Teraz z podniesioną głową czekam na decyzję. Dobro i prawda zawsze zwyciężą" - napisała na swoim profilu na Instagramie tenisistka.

Halep była liderką rankingu WTA od 9 października 2017 do 28 stycznia 2018 oraz od 26 lutego 2018 do 27 stycznia 2019. Wygrała Rolanda Garrosa w 2018 roku. Rok później triumfowała w Wimbledonie.

Na razie nie wiadomo, kiedy CAS podejmie decyzję w sprawie tenisistki. Prawdopodobnie ma się to stać w ciągu najbliższych kilku tygodni.