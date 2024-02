Liga Mistrzów: FC Porto - Arsenal. Relacja live i wynik na żywo

FC Porto - Arsenal to środowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów. Faworytem będą "Kanonierzy", którzy mają ochotę na historyczny triumf w tych rozgrywkach. Relacja live i wynik na żywo z meczu FC Porto - Arsenal na Polsatsport.pl.

Gospodarze mają coraz mniejsze szanse na mistrzostwo Portugalii, gdyż do liderującego duetu z Lizbony - Benfiki i Sportingu - tracą siedem punktów, a do tego ekipa Rubena Amorima ma o jedno spotkanie rozegrane mniej. Dodatkowo czwarta Braga traci do nich zaledwie trzy oczka.

Czy to oznacza, że FC Porto rzuci wszystkie siły na środowy mecz Ligi Mistrzów? Zadanie nie będzie proste, bo po drugiej stronie staną piłkarze Arsenalu, którzy prawdopodobnie najgorszy moment mają za sobą. Chodzi o to, co działo się między 23 grudnia a 7 stycznia - wtedy gracze Mikela Artety przegrali trzy mecze i jeden zremisowali. Od tego czasu wygrali pięć kolejnych spotkań, strzelając aż 21 goli.

Po raz ostatni obie ekipy zmierzyły się w sezonie 2009/2010 na tym samym etapie rozgrywek. W Portugalii gospodarze wygrali 2:1, a w rewanżu triumfował Arsenal, rozbijając rywali 5:0.

Relacja live i wynik na żywo z meczu FC Porto - Arsenal od 21:00 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport