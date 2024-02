Ogromna niespodzianka! 8-latek lepszy od polskiego arcymistrza

Jacek Stopa przegrał w czwartej rundzie turnieju Burgdorfer Stadthaus Open. W samej porażce nie byłoby nic sensacyjnego, gdyby nie fakt, że pokonał go... 8-latek!

W czwartej rundzie turnieju Burgdorfer Stadthaus Open Stopa mierzył się z ośmioletnim Ashwathem Kaushikem z Singapuru. Sensacyjnie przegrał. W ten sposób jego młody rywal stał się najmłodszym zawodnikiem w historii, który pokonał arcymistrza. W dniu rekordu miał osiem lat, sześć miesięcy i 11 dni.

ZOBACZ TAKŻE: Polski lekkoatleta może trafić do więzienia! Usłyszał zarzuty

Kaushik pobił rekord ustanowiony przez Leonida Ivanovica z Serbii, który wygrał z bułgarskim arcymistrzem Miłko Popczewem. Ivanovic również ma osiem lat, ale jest o pięć miesięcy starszy od Ashwatha.

- To było naprawdę ekscytujące i niesamowite uczucie. Czułem się dumny z mojej gry i tego, jak grałem, zwłaszcza że w pewnym momencie byłem w gorszej sytuacji, ale udało mi się z tego wyjść -powiedział młody szachista.

Co ciekawe, chłopiec nauczył się grać w szachy w wieku czterech lat i został mistrzem świata Under-Eight Rapid w 2022 roku. Jak twierdzą rodzice, Kaushik jest samoukiem, a gry nauczył się, pojedynkując z dziadkami.

- To surrealistyczne, ponieważ w naszych rodzinach nie ma tak naprawdę żadnej tradycji sportowej. Każdy dzień to nowe odkrycie, a my czasami potykamy się w poszukiwaniu właściwej ścieżki dla niego - powiedział ojciec ośmiolatka.

Ashwath zakończył turniej na 12. miejscu, przegrywając w piątej partii z międzynarodowym mistrzem Harrym Grieve z Anglii. Turniej wygrał Witalij Kunin.

KP, PAP