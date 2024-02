Gas Sales Daiko Piacenza zagra z Jastrzębskim Węglem w pierwszym spotkaniu ćwierćfinału Ligi Mistrzów siatkarzy. Kiedy mecz? O której godzinie? Gdzie oglądać? Kto wygra to starcie? Transmisja meczu Gas Sales Daiko Piacenza – Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Jastrzębski Węgiel jeszcze w poniedziałek odbył trening w swojej hali. We wtorek rano wyleciał do Bergamo, a stamtąd udał się do Piacenzy. Rywalem jastrzębian w walce o półfinał CEV Champions League będzie brązowy medalista poprzedniego sezonu ligi włoskiej – Gas Sales Daiko Piacenza.

Zobacz także: Pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów siatkarzy

– Priorytetem na teraz jest ćwierćfinał Ligi Mistrzów i walka o półfinał. Żyjemy już tym wyjazdem i tym meczem. Najpierw tym pierwszym we Włoszech, a później oczywiście u nas przy pełnej hali będziemy robili wszystko co się da, żeby awansować do tego upragnionego półfinału – powiedział środkowy jastrzębian Jurij Gladyr.

Drużynę Gas Sales Daiko Piacenza prowadzi znany z pracy z polską kadrą i klubami PlusLigi trener Andrea Anastasi. W dowodzonym przez niego zespole roi się od gwiazd światowej siatkówki, takich jak: pochodzący z Kuby Robertlandy Simon i Yoandy Leal (od kilku lat reprezentant Brazylii), Brazylijczyk Ricardo Lucarelli, Francuz Antoine Brizard czy Włoch Yuri Romano.

– Mamma mia! Jak popatrzymy na drugą stronę siatki, to jest tam wielu fenomenalnych zawodników, którzy decydowali o zwycięstwach drużyn w siatkówce na najwyższym poziomie, czy to reprezentacyjnym, czy klubowym. Mają mnóstwo medali na swoim koncie, wygrali wszystko w siatkówce, tak więc będzie wielkie granie. Jestem o tym przekonany. Mamy ogromny respekt do przeciwnika, ale z drugiej strony jesteśmy świadomi swojej siły i tego, że potrafimy grać w siatkówkę na najwyższym poziomie. Zacieramy ręce, ostrzymy sobie zęby i miejmy nadzieję, że jak tutaj staniemy za półtora tygodnia to będziemy się cieszyć z awansu do półfinału Ligi Mistrzów – zaznaczył libero Jakub Popiwczak.

Kiedy mecz Piacenza – Jastrzębski Węgiel? O której godzinie? Gdzie obejrzeć mecz?

Transmisja meczu Gas Sales Daiko Piacenza – Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Spotkanie zostanie rozegrane w środę 21 lutego, początek transmisji o godzinie 20.15.

Rewanż zaplanowano na środę 28 lutego o godzinie 18.00 w Jastrzębiu-Zdroju. Lepszy z tej pary w półfinale trafi na zwycięzcę dwumeczu pomiędzy tureckim Ziraatem Bank Ankara i hiszpańskim Guaguas Las Palmas.