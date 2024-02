Puchar Włoch w Katarze. Ostatni dzień testów MotoGP przed sezonem 2024

Górą z tego pojedynku wyszedł mistrz świata Pecco Bagnaia. Włoch dosiadający motocykla z Bolonii zmiażdżył rekord toru i niewątpliwie jest głównym pretendentem do tytułu. Blisko mistrza świata był jego kolega z ekipy Enea Bastianini. Wszystko wskazuje na to, że to pomiędzy europejskimi producentami rozstrzygnie się rywalizacja o tytuł mistrzowski. Ducati, Aprilia i KTM kolejny raz zostawili za swoimi plecami Yamahę i Hondę.

Na pierwsze starcie sezonu 2024 nie musimy długo czekać. Już za dwa tygodnie, czyli od 8 do 10 marca 2024 roku, zawodnicy wszystkich klas spotkają się ponownie na torze Losail w Katarze, by walczyć o pierwsze punkty nowego sezonu.