Babilon Boxing Show & K1 w Nowym Dworze Mazowieckim: Wyniki ważenia

Hitem gali będzie starcie Jana Lodzika z niepokonanym Juanmi Martinezem w formule K1. Co ciekawe, "Iron" zapowiedział, że po sukcesach w boksie i K1 będzie chciał podbić... MMA i jeszcze w 2024 roku zamierza stanąć do walki w tej formule. Zanim to jednak nastąpi, zmierzy się z Martinezem o pas federacji Babilon w K1.

ZOBACZ TAKŻE: Niepokonany Hiszpan na drodze Lodzika w walce wieczoru Babilon Boxing & K1

Ciekawie zapowiada się również walka Adrianny Jędrzejczyk w boksie. Pięściarka w ubiegłym roku zaliczyła udany debiut na zawodowych ringach, pokonując przez TKO Monikę Lis. Tym razem zmierzy się z Czeszką Johaną Rochl, która również ma na koncie jedno - zakończone zwycięstwem - starcie.

Wyniki ważenia przed galą Babilon Boxing Show & K1 w Nowym Dworze Mazowieckim:

K1 – 5 rund po 3 minuty w kategorii do 65 kg o pas Babilon: Jan "IRON" Lodzik (64,8 kg) vs Juanmi Martinez (64,8 kg)

BOKS – 6 rund po 3 minuty w wadze półciężkiej (do 79,4 kg): Rafał Dudek (78,7 kg) vs Krzysztof Wojciechowski (79,1 kg)

K1 – 3 rundy po 3 minuty w limicie do 63,5 kg: Piotr Stępień (63,1 kg) vs Marcin Majewski (63 kg)

BOKS – 6 rund po 3 minuty w wadze półśredniej (do 66,7 kg): Maciej Kiwior (66,5 kg) vs Filip Szpakowicz (66 kg)

BOKS – 4 rundy po 3 minuty w wadze ciężkiej (powyżej 90,7 kg): Maciej "SMOK" Smokowski (113,4 kg) vs Miłosz Wodecki (110,6 kg)

BOKS – 4 rundy po 3 minuty w wadze półciężkiej (do 79,4 kg): Kacper Niewiadomski (79,4 kg) vs Mateusz Grochowski (79,9 kg)

BOKS – 4 rundy po 3 minuty w wadze półśredniej (do 66,7 kg): Adrianna Jędrzejczyk (65,2 kg) vs Johana Rochl (65 kg)

BOKS OLIMPIJSKI – 3 rundy po 3 minuty w wadze ciężkiej (powyżej 92 kg): Krzysztof Zakrzewski (113,5 kg) vs Kacper Banasik (112 kg)

BOKS – 6 rund po 3 minuty w wadze junior ciężkiej (do 90,7 kg): Deevorn Miller** (91,8 kg) vs Dariusz Skop (91,5 kg)

BOKS OLIMPIJSKI - 3 rundy po 2 minuty w wadze do 52 kg: Joanna Wiśniewska (51,5 kg) vs Weronika Jastrzębska (50,1 kg)

BOKS - 4 rundy po 3 minuty w wadze junior ciężkiej (do 90,7 kg): Zdenek Hrstka* vs Maciej Cierpiał (90 kg)

* Zdenek Hrstka z powodu blokad na drogach nie dojechał na ważenie. Na zawodnika nałożona zostanie kara finansowa.



** U Deevorna Millera stwierdzono wstępnie, że zmieścił się w granicach tolerancji, gdyż nadprogramowe dekagramy ważyły spodenki, w których wszedł na wagę. Brytyjczyk miał zważyć się w kuluarach jeszcze raz, już po zdjęciu stroju.

Transmisja gali Babilon Boxing Show & K1 w Nowym Dworze Mazowieckim w piątek (23 lutego) w Polsacie Sport Fight i Polsat Box Go. Początek o godzinie 19.00.