Pochodzący z USA gracz może zadebiutować w reprezentacji Polski. Przed nim wielka szansa

Urodzony w East Northport w stanie Nowy Jork 28-letni Petrasek od trzech lata gra w Anwilu Włocławek, do którego przeniósł się z rosyjskiego Niżnego Nowgorodu, gdzie grał w sezonie 2020/21. Absolwent uniwersyteckiego Columbia Lions w 2018 reprezentował Charlotte Hornets, a w 2019 New Orleans Pelicans podczas rozgrywek letniej ligi NBA w Las Vegas.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje 18-letni Ukrainiec

W trwającym sezonie zdobywa średnio 15,0 pkt i jest drugim strzelcem lidera ekstraklasy Anwilu, po Victorze Sandersie (19,3).

Powołanie do reprezentacji przez trenera Igora Milicica było dla niego zaskoczeniem, ale sam bardzo identyfikuje się z Polską.

"Czuję związek z Polską. Nie tylko dlatego, że mam polską narzeczoną, choć oczywiście to jest kluczowa sprawa. Jestem tutaj już trzy lata, przede mną jeszcze kolejny sezon w Anwilu Włocławek, a w dalszej perspektywie - wizja dalszego życia w Polsce. Wiem, że ludzie nie do końca w to wierzą, ale taka jest prawda. Chcę zamieszkać w Polsce na stałe, a do USA latać, by odwiedzić rodzinę. Zresztą już w zeszłym roku tak było. Byłem w Stanach Zjednoczonych tylko przez dziewięć dni, resztę czasu spędziłem tutaj i na wakacjach. Polska bardzo mi się podoba, lubię w wolnym czasie zwiedzać kraj, jeździć do Trójmiasta czy Warszawy" - powiedział PAP Petrasek.

Skrzydłowy z Włocławka jest jedynym debiutantem w 12-osobowej kadrze, która w środę dotarła do Wilna i w porze meczu odbyła pierwszy trening. W kraju zostali inny nowicjusz, 18-letni Jakub Szumert oraz środkowy Mikołaj Witliński.

Jeśli Petrasek zagra w czwartek w Avia Solultions Group Arena, będzie ósmym naturalizowanym koszykarzem, który w reprezentacji Polski zagrał o punkty.

Od 2000 roku w takich spotkaniach wystąpiło dotychczas siedmiu zawodników z USA: Joe McNaull, Eric Elliott, Jeff Nordgaard, David Logan, Thomas Kelati, A.J. Slaughter i Geoffrey Groselle.

W biało-czerwonych barwach wystąpił też Lewis Lofton, ale tylko w jednym meczu i to nieoficjalnym, gdy podczas Meczu Gwiazd w Bydgoszczy w 2004 roku zagrał w drużynie Polski przeciwko najlepszym zagranicznym koszykarzom ekstraklasy.

Jako pierwszy koszulkę z orłem na piersi założył McNaull. Gdy dostawał paszport w 2000 roku grał w Polsce od czterech lat, a od dwóch był żonaty z reprezentantką kraju Katarzyną Dydek. W 1997 (Komfort Forbo Stargard) i 1999 roku (Zepter Śląsk Wrocław) popularny "Józek" był wybierany do najlepszej piątki ekstraklasy. W reprezentacji czołowy środkowy PLK wystąpił w nieudanych eliminacjach mistrzostw Europy 2001 i 2003. W siedmiu spotkaniach zdobył 52 punkty.

Elliott trafił do Polski w 2002 roku do Stali Ostrów Wielkopolski. Jej szkoleniowiec Andrzej Kowalczyk postanowił włączyć go do kadry narodowej, gdy został jej selekcjonerem. Rozgrywający zadebiutował w biało-czerwonych barwach w 2004 roku, reprezentacja przegrała jednak eliminacje do Eurobasketu 2005 i przygoda Elliotta z kadrą zakończyła się na 14 meczach i 143 zdobytych punktach.

Nordgaard obywatelstwo otrzymał w 2003 roku, po dwóch latach występów w Anwilu Włocławek, z którym zdobył pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski, a podstawą starań były polskie korzenie babci jego żony. Jako jedyny spośród naturalizowanych nad Wisłą koszykarzy, który miał za sobą występy w lidze NBA - w sezonie 1997/98 rozegrał 13 spotkań w barwach Milwaukee Bucks.

W kadrze grał w drużynie trenera Andreja Urlepa, która wywalczyła awans do ME 2007, po 10 latach nieobecności w finałowym turnieju. W 10 w sumie spotkaniach słynący z rzutów z dystansu skrzydłowy uzyskał 90 punktów.

Logan został polskim obywatelem w 2009 roku, tuż przed zorganizowanymi w siedmiu miastach nad Wisłą mistrzostwami Europy, po trzech latach gry w Starogardzie Gdańskim, Zgorzelcu i Gdyni, w trakcie których zapracował na opinię solidnego, skutecznego strzelca. W kadrze rozegrał łącznie 15 spotkań, zdobywając 223 punkty.

W 2010 roku, po dwóch sezonach gry w Zgorzelcu, gdzie poznał żonę, polski paszport otrzymał Kelati. W porównaniu z poprzednikami zagościł w reprezentacji na dłużej. Wystąpił w dwóch ME (2011 i 2013) i raz w eliminacjach. W 36 spotkaniach pod okiem trenerów Alesa Pipana i Dirka Bauermanna zdobył w sumie 366 pkt.

12 czerwca 2015 roku obywatelstwo otrzymał A.J. Slaughter - reprezentant wyjątkowy.

Po pierwsze - nie miał żadnych związków z nową ojczyzną: ani korzeni, ani występów w lidze, ani małżonki znad Wisły. Przed odebraniem paszportu był w Polsce tylko przy okazji meczów swoich drużyn w europejskich pucharach. Do reprezentacji Mike'a Taylora dołączył będąc zawodnikiem Panathinaikosu Ateny. Potem grał w Turcji, Francji, a od kilku lat występuje w Hiszpanii.

Po drugie - został w reprezentacji Polski na lata. Brał udział w trzech mistrzostwach Europy (2015, 2017, 2022 - czwarte miejsce). Odegrał też istotną rolę w awansie biało-czerwonych - po 52 latach przerwy - do mistrzostw świata 2019, które przyniosły sukces w postaci ósmego miejsca.

Rozgrywający ze stanu Kentucky Anthony Darrell Slaughter Jr, po blisko dziewięciu latach od uzyskania obywatelstwa, jest najskuteczniejszym i zasłużył na miano najbardziej przydatnego naturalizowanego Amerykanina, jaki reprezentował Polskę. Dziś ma za sobą 86 spotkań w koszulce z orzełkiem i 1012 zdobytych punktów. Więcej w obecnej kadrze mają tylko Mateusz Ponitka (158 i 1680) i Michał Sokołowski (110 meczów).

Siódmym naturalizowanym koszykarzem w reprezentacji Polski został we wrześniu 2022 roku środkowy Groselle, który w sezonie 2020/21 jako zawodnik Enea Zastalu BC Zielona Góra został MVP rundy zasadniczej rozgrywek ekstraklasy. W drużynie narodowej prowadzonej przez trenera Igora Milicica rozegrał dotychczas 10 spotkań i zdobył 30 punktów.

W czwartek wieczorem w Wilnie nowy rozdział tej historii zacznie pisać Petrasek.

mtu, PAP