Apel klubu PlusLigi. "Nie pozwólmy naszemu wrogowi tego zniszczyć..."

24 lutego to druga rocznica pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W tym czasie na Ukrainie zginęło ponad 10 tysięcy cywilów, co najmniej dwa razy tyle zostało rannych, a kilkanaście milionów Ukraińców zostało zmuszonych do ucieczki.

"Jesteśmy pod wrażeniem męstwa naszych żołnierzy, pracy wolontariuszy i wsparcia sojuszników. Dziękujemy wszystkim, którzy bronią naszego kraju i odbijają nasze terytoria od wroga. Pamiętamy tych, którzy oddali życie za Ukrainę" – napisano w oświadczeniu, które w sobotę zamieszczono na klubowym profilu VC Barkom-Kazhany na Facebooku.

Pokreślono w nim, że Ukraińcy pamiętają o tych, którzy od pierwszych dni najazdu Rosji wyciągnęli pomocną dłoń.

"W szczególności dziękujemy narodowi polskiemu. Polska zorganizowała zbiórkę pieniędzy i rzeczy materialnych, rozpoczęła tworzenie punktów dla naszych uchodźców. Tutaj zostało przygotowanych około 15 tysięcy ukraińskich żołnierzy i przekazano Ukrainie sprzęt wojskowy" – napisano.

Siatkarska drużyna z Ukrainy Barkom-Każany Lwów drugi sezon rywalizuje w PlusLidze. W rozgrywkach 2022/23 zajęła 13. miejsce w końcowej klasyfikacji. W obecnym sezonie jest na 11. pozycji w tabeli.

Klub ze Lwowa mecze w roli gospodarza rozgrywa w tym sezonie w Wieluniu. W sobotę zmierzył się z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i przegrał 1:3. Przed spotkaniem minutą ciszy uczczono pamięć ofiar agresji Rosji na Ukrainę.