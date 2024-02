Co za historia! LOTTO 3x3 Liga dla PGE Spójni Stargard!

W drugim turnieju kwalifikacyjnym LOTTO 3x3 Ligi w Sosnowcu awans do turnieju finałowego uzyskały drużyny: Śląsk Wrocław, Anwil 3x3, PGE Spójnia Stargard oraz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia. Dołączyły one do ekip, które już we wrześniu w Lublinie zagwarantowały sobie start: Legia LOTTO 3x3 Warszawa, Trefl Sopot 3x3, BM Stal 3x3 i MKS LOTTO 3x3 Dąbrowa Górnicza.

Od początku ćwierćfinały przynosiły spore emocje, a szczególnie dużo ich było w starciach z udziałem PGE Spójni i MKS LOTTO 3x3. Awans do kolejnej fazy zapewniły tym ekipom rzuty z dystansu - odpowiednio Sebastiana Kowalczyka i Błażeja Karlika. Legia LOTTO 3x3 w półfinale pokazała swoje ogromne możliwości i ostatecznie dość pewnie pokonała świetnie radzący sobie dotychczas Anwil 3x3. Ciągle zaskakiwał także zespół ze Stargardu, który ostatecznie pokonał drużynę z Dąbrowy Górniczej, a kibice mogli oglądać świetne wsady Dominika Grudzińskiego i Damiana Krużyńskiego.

Spotkanie o 3. miejsce było niezwykle wyrównane, ale w samej końcówce to Anwil 3x3, mający w składzie reprezentantów Polski, pokonał MKS LOTTO 3x3 Dąbrowa Górnicza 21:17.

Wielki finał LOTTO 3x3 Ligi przyniósł jeszcze więcej emocji! W końcówce wydawało się, że to Legia LOTTO 3x3 odniesie zwycięstwo, ale później do akcji wkroczył Damian Krużyński. Najpierw wykonał niesamowity blok, a po chwili zdobył decydujące punkty! PGE Spójnia wygrała 21:20, a Krużyński zgarnął oczywiście nagrodę MVP.

Składy medalistów LOTTO 3x3 Ligi:

PGE Spójnia Stargard: Sebastian Kowalczyk, Dominik Grudziński, Damian Krużyński, Oliwer Korolczuk

Legia LOTTO 3x3 Warszawa: Arkadiusz Kobus, Michał Wojtyński, Krystian Koźluk, Jacek Gwardecki

Anwil 3x3: Paweł Pawłowski, Kacper Młynarski, Stefan Marchlewski, Szymon Rduch

MKS LOTTO 3x3 Dąbrowa Górnicza: Jakub Borowski, Przemysław Słoniewski, Hubert Lewandowski, Błażej Karlik



Ćwierćfinały:

Legia LOTTO 3x3 Warszawa - Śląsk Wrocław 21:13

Anwil 3x3 - Trefl Sopot 3x3 22:14

BM Stal 3x3 - PGE Spójnia Stargard 20:21

Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - MKS LOTTO 3x3 Dąbrowa Górnicza 18:21

Półfinały:

Legia LOTTO 3x3 Warszawa - Anwil 3x3 22:14

PGE Spójnia Stargard - MKS LOTTO 3x3 Dąbrowa Górnicza 21:16

Mecz o 3. miejsce

Anwil 3x3 - MKS LOTTO 3x3 Dąbrowa Górnicza 21:17

Finał

Legia LOTTO 3x3 Warszawa - PGE Spójnia Stargard 20:21

W koszykówkę 3x3 gramy na specjalnej nawierzchni o wymiarach 15x11 metrów. Na parkiecie występują dwie trzyosobowe drużyny, które mogą korzystać z dodatkowego rezerwowego. W przeciwieństwie do tradycyjnego basketu, w koszykówce 3x3 zdobywa się jeden lub dwa punkty, podczas gdy w 5x5 dwa i trzy. Każda akcja może trwać maksymalnie 12 sekund. Mecz kończy się, gdy jeden z zespołów zdobędzie 21 punktów lub upłynie czas 10 minut.

