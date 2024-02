Festiwal młodych piłkarskich talentów we Wrocławiu

W ten weekend serce europejskiej młodzieżowej piłki nożnej bije we Wrocławiu. W czasie ceremonii otwarcia turnieju Wrocław Winter Cup 2024 powitano aż 237 drużyn z ośmiu krajów. Zawody organizowane przez Around the Sport i Stowarzyszenie Wokół Sportu, przy udziale WKS Śląska Wrocława i AP Śląska Wrocława, zgromadziły uczestników w kategoriach wiekowych od U7 do U15.