Śląsk rundę jesienną zakończył na pierwszym miejscu, ale wiosnę zaczął od dwóch porażek (po 0:1 z Pogonią Szczecin i Stalą Mielec) i w tabeli zsunął się na drugie miejsce. Trener Jacek Magiera przyznał, że dla jego drużyny, która wcześniej zaliczyła serię 16 meczów bez porażki, to nowa sytuacja.

„Wszyscy widzieliśmy jak te mecze wyglądały: zespół grał dobrze, stwarzał sytuacje, ale nie zdobył punktów. A w sporcie chodzi o to, aby zdobywać punkty. Widać w zespole złość, ale nie ma frustracji. Chcemy wrócić na ścieżkę zwycięstwa i z takim celem jedziemy do Poznania. Powtarzam piłkarzom: najważniejsze jest mieć cel, do którego się dąży każdego dnia. Mieć pasję, energię i pokonywać kolejne bariery. Jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy podnieść głowę, zapomnieć o tym, co było i ruszyć naprzód” – dodał.

Zadanie przełamania się nie będzie łatwe, bo Lech po dwóch wiosennych kolejkach jest mentalnie po drugiej stronie – wygrał dwa spotkania i do prowadzącej w tabeli Jagiellonii Białystok traci już tylko dwa punkty.

„Lech wyraźnie jest na fali. Wszyscy wiemy, że to drużyna z dużym potencjałem i dużymi aspiracjami. Ale tak jak zawsze, tak też powiem i teraz: szanuję rywali, doceniam, lecz przede wszystkim skupiam się na swoim zespole i swoich piłkarzach. Graliśmy już wiosną z dobrym rywalem, jakim była Pogoń, graliśmy w okresie przygotowawczym sparingi z mocnymi rywalami i wiemy, jak z nimi grać. Mamy plan na sobotnie spotkanie i liczę, że ten plan zrealizujemy. Jestem przekonany, że to będzie dobre widowisko” – skomentował opiekun Śląska.

Wiosnę lepiej zaczął Lech, ale w ostatnich czterech pojedynkach obu zespołów górą był zespół z Wrocławia. Ostatni raz w Poznaniu Wojskowi przegrali w październiku 2021 roku (0:4), za pierwszej kadencji trenera Magiery w Śląsku.

„Niewielu zawodników z tamtego meczu jest teraz w Śląsku. W Lechu pewnie jest podobnie. Oba zespoły to teraz zupełnie inne drużyny. Nie ma co porównywać tamto spotkanie, do tego, co nas czeka teraz. Jedziemy teraz do Poznania jako wicelider, to bardzo dobry wynik, ale nie zamierzamy na tym poprzestać. Tak jak wspominałem, chcemy dalej wygrywać i iść do góry” – zapowiedział Magiera.

Do Poznania wybierała się duża grupa kibiców Śląska, ale po tym, jak podczas meczu z Pogonią we Wrocławiu na boisku wylądowała butelka, na fanów z Wrocławia została nałożona kara i nie będą mogli w sobotę zasiąść na trybunach.

„Nie zgadzam się z tą karą i uważam, że jest niesprawiedliwa. Szkoda, bo liczyłem na fajną atmosferę na trybunach i liczne wsparcie naszych kibiców. Na trybunach pewnie zasiądzie z 30 tysięcy kibiców i będziemy musieli sobie z tym poradzić, ale właśnie po to się gra w piłkę nożną, aby rozgrywać takie spotkania. Myślę, że każdy piłkarz lubi, jak jest dużo kibiców na trybunach. Szkoda tylko, że nasi fani będą nas mogli tylko wspierać przed telewizorem” – podsumował Magiera.

