Polska sztafeta z awansem do finału MŚJ w short tracku

Fantastyczne zakończenie sobotniej rywalizacji w ramach mistrzostw świata juniorów w short tracku w Gdańsku zafundowały reprezentantki Polski. Biało-czerwone awansowały do finału kobiecych sztafet i w niedzielę powalczą o medal! Dziesiąta w rywalizacji juniorek na 500 metrów uplasowała się za to Anna Falkowska.

Od czwartku blisko 160 łyżwiarzy szybkich z krótkiego toru walczy dla 39 reprezentacji o medale najlepszych na świecie. Impreza od lat stanowi dla wielu zawodników trampolinę do wielkich karier. Na przestrzeni ostatnich lat polskie łyżwiarstwo szybkie z krótkiego i długiego toru może pochwalić się kilkoma sukcesami. Rok temu na MŚJ w Dreźnie dwa medale zdobył m.in. Michał Niewiński, ósmy zawodnik tego sezonu Pucharu Świata na dystansie 500 metrów oraz podwójny medalista mistrzostw Europy. Jednym z polskich medalistów MŚJ na długim torze jest za to Artur Nogal, który w 2010 roku w Moskwie nie miał sobie równych na 500 metrów. Olimpijczyk z Soczi i Pjongczangu, który w 2022 roku zakończył sportową karierę, z bliska obserwuje poczynania naszych reprezentantów na MŚJ 2024 w Gdańsku.

– Potrzeba dużo czasu i pracy na przejście z juniora do seniora, poukładać sobie pewne rzeczy psychicznie i fizycznie. Niewiński jest dla innych przykładem, jak płynnie pokonać drogę do równorzędnej walki z najlepszymi – podkreślał Nogal, obecnie asystent dyrektora sportowego w Polskim Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, który wraz z całym pionem szkoleniowym stara się zapewnić zawodnikom jak najlepsze możliwości rozwoju. – Na MŚJ 2024 mamy młodszych reprezentantów niż inne kraje, więc tym bardziej warte podkreślenia są osiągane wyniki. W styczniu na Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Gangwon mieliśmy dwie Polki w finale 500 metrów w short tracku. Ania Falkowska zdobyła złoto, a Kornelia Woźniak po upadku była czwarta. To są jedne z zawodniczek, które niebawem będą wspierać i seniorów, i juniorów starszych w zmaganiach z najlepszymi z całego świata.

Zanim sobotnia rywalizacja rozkręciła się na dobre, byliśmy świadkami uroczystego otwarcia MŚJ 2024 w Gdańsku. W oficjalnej ceremonii w hali Olivia wzięli udział prezes PZŁS Rafał Tataruch, członek rady Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej Stoitcho Stoitchev oraz zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania Katarzyna Chabior. – Jest to bardzo ekscytujące, że do Gdańska udało się zaprosić tylu zawodników z różnych krajów. Wiemy, że te młode osoby, które rywalizują w Olivii, mogą stać się w przyszłości nie tylko wspaniałymi zawodnikami czy olimpijczykami, ale także zasilą całą kulturę fizyczną – mówiła Chabior.

Sporo emocji dostarczyły biegi z udziałem Polek. Długo w walce o półfinał 500 metrów kobiet utrzymywała się Kornelia Woźniak. Łyżwiarka Orlicy Duszniki-Zdrój dopiero na przedostatnim okrążeniu straciła prowadzenie i ostatecznie finiszowała w swoim ćwierćfinale na piątej pozycji. Lepiej od koleżanki z kadry spisała się Anna Falkowska. Złota medalistka Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich z Gangwon w ćwierćfinale przyjechała tuż za plecami Holenderki Angel Daleman, a w półfinale, przy próbie ataku na początku drugiego okrążenia, nieprzepisowo weszła w kontakt z Kanadyjką Ayishą Miao Qi i została wykluczona z rywalizacji.

– Wiadomo, to są starsze zawodniczki, może jeszcze trochę szybsze ode mnie, ale mam jeszcze dwa lata startów w juniorach. Kończę rywalizację na bardzo dobrej, dziesiątej pozycji i oby za rok było tylko wyżej – podkreślała Falkowska. – Ja trochę czuję niedosyt, bo wystartowałam pierwsza, długo prowadziłam, a później niestety wyszło, jak wyszło. W przyszłości czekają nas kolejne ważne zawody i nie poddajemy się – uzupełniła Woźniak, sklasyfikowana na osiemnastym miejscu.

Mistrzynią świata juniorek na 500 metrów została Chinka Wang Ye, a podium uzupełniły kolejno Koreanka Jaehee Chung i Kanadyjka Victoria Jean-Baptiste. Złoto juniorów na tym dystansie wywalczył Koreańczyk Dong Min Shin, drugi był Amerykanin Sean Shuai, a trzeci drugi Jongun Rim również z Korei Południowej. Wcześniej w Olivii rozstrzygnięto rywalizację juniorek i juniorów na 1500 metrów. Wśród kobiet zwyciężyła Węgierka Maja Dora Somodi przed Kazaszką Aliną Azgalijewą i Chinką Wanyu Lyu. Z kolei u mężczyzn triumfował Jongun Rim, srebrny medal wywalczył Włoch Lorenzo Previtali, a brązowy Kanadyjczyk Gabriel Jones. Najlepsi z Polaków na tym dystansie, czyli Natalia Bielicka oraz Aleksander Sakowicz i Adam Muchlado, odpadli w repasażach.

Swoje szanse na medal MŚJ 2024 w Gdańsku przedłużyła kobieca sztafeta. Startujące w drugim półfinale Polki niemal przez cały bieg trzymały kontakt z prowadzącymi Włoszkami i Kanadyjkami. Na sześć okrążeń do mety próbę ataku podjęła Kornelia Woźniak, ale upadła w wyniku kontaktu z Kanadyjką. Sędziowie zakwalifikowali to jako nieprzepisowe zachowanie przeciwniczki, w związku z czym nawet finisz Polek na trzecim miejscu nie przeszkodził im w awansie do wielkiego finału!

– Chciałyśmy osiągnąć jak najlepszy rezultat i przejechać „czysto” półfinał. Miałyśmy w głowie plan wejścia do finału, może nie w taki sposób go zrealizowałyśmy, ale najważniejsze, że w niedzielę jedziemy o medal – mówiła po biegu Falkowska. – Wyprzedzając rywalki, słyszałam wsparcie z trybun. To bardzo fajne uczucie. Ten awans do finału to nasz ogromny sukces – podkreślała Woźniak.

Komplementów pod adresem swoich podopiecznych nie szczędził Dariusz Kulesza, trener główny reprezentacji Polski juniorów, którą wspiera sponsor główny PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Przed biegiem rozmawialiśmy z dziewczynami, że finał jest w zasięgu i na pewno możemy powalczyć z Kanadyjkami. Liczyliśmy też na wyprzedzenie Włoszek, a skoro same przez upadki wyeliminowały się Chinki, to mieliśmy ułatwione zadanie. Kornelka zrobiła świetny ruch, wyprzedzając Włoszki i Kanadyjki.

W niedzielę, ostatnim dniu MŚJ 2024 w short tracku w Gdańsku, pierwsze biegi obejrzymy od godz. 10:30. W przedpołudniowej sesji zostaną rozegrane repasaże na dystansie 1000 metrów oraz finały B sztafet mężczyzn i kobiet. Z kolei od godz. 13:32 czekają nas najważniejsze wyścigi na 1 km, a także medalowe rozgrywki sztafet.

