Zawrotne prędkości i astronomiczne sumy. Saudi Cup 2024 wkracza w światowy prestiż wyścigów.

Saudi Cup słynie z oferowania najwyższej puli w wyścigach konnych, z oszałamiającą kwotą 20 milionów dolarów do wygrania. Ta pokaźna nagroda nie tylko przyciągnęła uwagę, ale także przyciągnęła jedne z najlepszych koni, trenerów i dżokejów, czyniąc to wydarzenie obowiązkowym zarówno dla entuzjastów, jak i profesjonalistów.

Jedną z charakterystycznych cech Saudi Cup jest jego zaangażowanie w międzynarodowy udział. Wydarzenie to pokazuje różnorodność świata wyścigów, gromadząc zawodników z różnych kontynentów. To nie tylko dodaje przewagi konkurencyjnej, ale także sprzyja poczuciu globalnego zaangażowania wśród entuzjastów wyścigów konnych.

Odbywający się na torze wyścigowym King Abdulaziz Racetrack w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej Saudi Cup szczyci się najnowocześniejszym obiektem, który zapewnia światowej klasy wrażenia wyścigowe. Tor został zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami, zapewniając bezpieczeństwo zarówno koniom, jak i jeźdźcom, jednocześnie oferując widzom niezapomniane widoki na bieżnię z pięknych trybun.

Wyścig w Rijadzie, mimo krótkiej historii, znacząco wpłynął na kalendarz wyścigów konnych, zajmując istotne miejsce pod koniec lutego. Jego strategiczny czas pozwala na przyciągnięcie najlepszych koni dążących do sukcesu na początku sezonu. Wyścig stał się kluczowym. wczesnym wskaźnikiem dla potencjalnych mistrzów roku i ma wpływ na inne ważne wydarzenia. Gonitwa przeznaczona jest dla koni czteroletnich i starszych, odbywa się na dystansie 1800 metrów. W tegorocznej edycji weźmie udział 14 koni ze Stanów Zjednoczonych i Japonii. Wśród faworytów warto wymienić zeszłorocznego zwycięzcę innej ważnej gonitwy Dubai World Cup – konia Ushba Tesoro. Pretendować do zwycięstwa może również koń na co dzień trenowany w USA, White Abarrio, który wygrał w bardzo prestiżowej rangi G1, Longines Breeders Cup.

Poza znaczeniem sportowym Puchar Arabii Saudyjskiej odegrał rolę w niwelowaniu różnic kulturowych i promowaniu współpracy międzynarodowej. Wydarzenie to stało się platformą do zaprezentowania gościnności i kultury Arabii Saudyjskiej, zapraszając gości ze wszystkich zakątków świata do poznania tego kraju. Od drugiej edycji Saudi Cup widzowie mogli śledzić relacje z wydarzenia na antenach Polsatu Sport. Tegoroczna edycja do zobaczenia dziś o 18:00 na antenie Polsat Sport Fight.

Annamaria Sobierajska, Polsat Sport