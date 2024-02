Gwiazda polskich skoków nie wystąpi w Lahti! Stanowcza decyzja trenera

W niedzielę odbył się konkurs Pucharu Świata w Oberstdorfie. Najlepszy podczas zawodów w Austrii okazał się Stefan Kraft. Z Biało-Czerwonych najwyżej uplasował się Kamil Stoch, który zajął 11. miejsce. Piotr Żyła znalazł się na 21. lokacie, a Aleksander Zniszczoł był 23.

ZOBACZ TAKŻE: Przebił Małysza i Stocha! Wspaniałe osiągnięcie znanego skoczka

Niedzielnej rywalizacji do udanych nie może zaliczyć Dawid Kubacki. Pochodzący z Nowego Targu zawodnik nie ustał lądowania podczas kwalifikacji, przez co nie pojawił się w konkursie.

Po zakończeniu niedzielnych zmagań Polski Związek Narciarki opublikował na swoim oficjalnym koncie na platformie X (wcześniej Twitter) listę skoczków, którzy zaprezentują się podczas zawodów Pucharu Świata w Lahti. Jak się okazuje, w Finlandii rywalizować będą: Maciej Kot, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł oraz Piotr Żyła.

Znamy skład naszej reprezentacji na kolejny weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich - na Salpausselce w Lahti powalczy 5️⃣ Polaków 🇵🇱



⚪️ Maciej Kot

🔴 Kamil Stoch

⚪️ Paweł Wąsek

🔴 Aleksander Zniszczoł

⚪️ Piotr Żyła#skijumpingfamily https://t.co/5AsgsZc3MC pic.twitter.com/71pTLz2Eea — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) February 25, 2024

Jak widać, w kadrze na zbliżające się konkursu zabrakło Dawida Kubackiego. Głos w tej sprawie zabrał trener Biało-Czerwonych - Thomas Thurnbichler.

- Odnośnie Dawida, podjęliśmy decyzję, że powróci do treningu - po raz ostatni. Powróci z pełną świeżością i pewnością siebie na cykl Raw Air. Postaramy się stworzyć dla niego jak najlepszy plan. Chciał dalej startować, jak przez cały sezon. W pełni rozumiem, że jest wielkim zawodnikiem i zawsze chce rywalizować. Podjąłem taką decyzję, a on ją zaakceptował. Idziemy w tym kierunku. Mamy nadzieję, że ujrzymy go w dobrej formie podczas Raw Air - stwierdził szkoleniowiec w materiale wideo opublikowanym w mediach społecznościowych.

Trener Thomas Thurnbichler zdecydował, że Dawid Kubacki nie weźmie udziału w Pucharze Świata w Lahti 🇫🇮



Posłuchajcie trenera Biało-Czerwonych po lotach w Oberstdorfie 🪽#skijumpingfamily pic.twitter.com/wOGHMwgyhG — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) February 25, 2024

Turniej Raw Air, podczas którego kibice ponownie będą mogli zobaczyć Kubackiego w akcji, ma rozpocząć się 8 marca i trwać aż do 17 marca.