Szulczek z powodu choroby przez ponad tydzień był wyłączony z prowadzenia zespołu. Nie uczestniczył w zajęciach, nie usiadł na ławce na Stadionie Śląskim w sobotnim spotkaniu przeciwko Ruchowi Chorzów (0:0). Obowiązki pierwszego trenera przejął asystent Arkadiusz Szczerbowski, natomiast Szulczek od środy jest w „treningu z drużyną".

"Wierzę, że do końca sezonu będzie mi dane prowadzić Wartę w dobrym zdrowiu. Co do naszego meczu z Ruchem, to nie odegrałem w nim dużej roli. Oczywiście oglądałem spotkanie i byłem cały czas na łączach z trenerami. Nasz sztab też często mi podpowiada w trakcie gry. Natomiast inne są odczucia, gdy się ogląda mecz w telewizji, a inne, gdy jest się tam na +dole+ przy linii bocznej" – mówił na konferencji prasowej szkoleniowiec.

Warciarze w poniedziałek zmierzą się z Radomiakiem, który zanotował katastrofalny start. Bilans ekipy Macieja Kędziorka to dwie porażki, bramki 0-10 oraz trzy czerwone kartki.

"Radomiak miał dużo nieszczęść w tych ostatnich dwóch meczach. Te 30 minut, które grali z Pogonią (w pełnym składzie – PAP) to nie jest cały obraz tego zespołu, a tak przez cały czas byli na boisku w niedowadze. Dlatego trudno na ten moment ocenić dyspozycję Radomiaka. Mieli dużo pecha przy tych czerwonych kartkach, ale może też powinni więcej pokazać odpowiedzialności. Dla nas była to trudniejsza analiza i więcej czasu poświeciliśmy na swoje rzeczy niż na ustawianie się pod przeciwnika" - tłumaczył Szulczek.

Po fatalnym starcie Radomiak mocno zbliżył się do strefy spadkowej, ma tylko trzy punkty przewagi nad 16. w tabeli Puszczą Niepołomice; Warta z kolei ma tylko "oczko" mniej niż najbliższy rywal.

"Każdy mecz jest ważny w walce o utrzymanie się w ekstraklasie. Bez względu na to, czy gramy z mistrzem Polski, czy ostatnią drużyną w tabeli, staramy się walczyć o pełną pulę. I to już w tym sezonie pokazaliśmy. Natomiast nie patrzę na to, kto będzie faworytem tego pojedynku, to trochę działka dziennikarzy, kibiców czy bukmacherów. Liczę przede wszystkim na to, że to nasza drużyna częściej będzie gościć w polu karnym i częściej stwarzać okazje" - podkreślił.

Oceniając początek drugiej rundy Szulczek zwrócił uwagę na poprawę gry defensywnej. Jego zespół w dwóch meczach stracił jednego gola - z Rakowem Częstochowa po rzucie karnym.

"Na pewno tracimy mniej goli, poprawiliśmy się w grze kompaktowej. Lepiej też fizycznie i motorycznie wyglądamy na tle rywali. To świadczy o tym, że dobrze przepracowaliśmy ten ostatni czas" – zaznaczył.

"Zieloni" zagrają w niemal optymalnym składzie, poza kadrą pozostają Kacper Przybyłko i Adam Zrelak. Słowacki napastnik trenuje już coraz bardziej intensywnie i w marcu ma pojawić się na boisku.

PAP