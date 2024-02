Poważny uraz reprezentanta Polski. Jest wstępna diagnoza

Sićko doznał urazu w 12. minucie meczu przy stanie 6:4 dla Industrii. Po otrzymaniu podania reprezentant Polski złożył się do oddania rzutu. Przy wyskoku postawił jednak źle nogę i jego kolano wygięło się w nienaturalny sposób. Niezwłocznie przy zawodniku pojawiły się służby medyczne.

Industria dokończyła mecz bez Sićki. Jego nieobecność nie wpłynęła na wynik meczu. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa wygrali 40:26. Niedługo po spotkaniu klub z Kielc wydał specjalny komunikat dotyczący stanu zdrowia lewego rozgrywającego.

"Wstępne badania wykazały u Szymona Sićko uszkodzenie więzadła właściwego rzepki. Zawodnik już w Kielcach przejdzie kolejne badanie, które będzie miało na celu ewentualne potwierdzenie diagnozy" - czytamy we wpisie.

⚠️ Wstępne badania wykazały u Szymona Sićko uszkodzenie więzadła właściwego rzepki.

Zawodnik już w Kielcach przejdzie kolejne badanie, które będzie miało na celu ewentualne potwierdzenie diagnozy. pic.twitter.com/FCT20zfdCr — Industria Kielce (@kielcehandball) February 26, 2024

Jeżeli diagnoza się potwierdzi, to Sićkę czeka dłuższa przerwa od gry. To zła wiadomość dla Industrii, której sytuacja kadrowa w tym sezonie jest nie do pozazdroszczenia. Wystarczy wspomnieć, że trener Dujszebajew w spotkaniu z Gwardią nie mógł skorzystać z Hassana Kaddaha, Tomasza Gębali, Artioma Karalioka i Nicolasa Tournauta. Drużyna aktualnie gra bez nominalnego obrotowego, a do tego w najbliższych dniach dojdzie problem z lewym rozgrywającym.

Industria zajmuje aktualnie drugie miejsce w tabeli ORLEN Superligi. Prowadzi ORLEN Wisła Płock.