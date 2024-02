Grał przeciwko Polsce na Euro. Teraz leży pod respiratorem. "Cierpi na chorobę mózgu"

Przykre informacje dotarły ze Szwecji. Reprezentant kraju - Kristoffer Olsson - trafił do szpitala. Szwed zasłabł w swoim domu i został przewieziony do szpitala. 28-latek jest podłączony do respiratora. W trakcie leczenia okazało się, że Olsson cierpi na chorobę mózgu.