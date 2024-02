Ile Projekt Warszawa zarobił za wygranie Pucharu Challenge? Suma jest zaskakująca

Projekt w Pucharze Challenge gromił przeciwników. Bez najmniejszych problemów dotarł do finału rozgrywek i go wygrał. Podopieczni Piotra Grabana w pierwszym spotkaniu na własnym parkiecie pokonali Vero Volley Monza 3:1, a w wyjazdowym rewanżu potrzebowali wygrać tylko dwa sety. I od razu wygrali dwa pierwsze - 27:25, 25:16. Teraz, gdy zawodnicy mogą już świętować zdobyty tytuł, pojawia się pytanie - o ile wzbogaci się klub?

ZOBACZ TAKŻE: Z ligi polskiej do włoskiej! Siatkarski transfer oficjalnie potwierdzony

Liczby są szokujące! Projekt za wygranie Pucharu Challenge otrzyma... 50 tysięcy euro. Monza za zajęcie drugiego miejsca zgarnie 30 tysięcy euro.

Możemy porównać to do sum, jakie otrzymują piłkarze nożni. Challenge Cup to trzecie w hierarchii trofeum, które można zdobyć w siatkarskich europejskich pucharach - jest to odpowiednik Ligi Konferencji w piłce nożnej. Zwycięzca LK otrzymuje... pięć milionów euro plus bonusy za wcześniejsze mecze i awanse, czyli sto razy więcej niż siatkarze!

Projekt już raz w historii grał w finale Pucharu Challenge - w 2012 roku. Wówczas jako AZS Politechnika Warszawska zmierzył się z Tytanem AZS Częstochowa. Stołeczny klub przegrał najpierw na własnym parkiecie 1:3, a w Częstochowie wygrał 3:2. O losach meczu zadecydował złoty set, który wygrał Tytan (18:16).