Trener reprezentantki Polski zawieszony! Chodzi o "zniewagę dla godności sportowca"

Były główny trener białoruskich olimpijczyków Jurij Majsiewicz został zawieszony na pięć lat - ogłosiła we wtorek komisja ds. uczciwości w lekkoatletyce (AIU). Szkoleniowiec został uznany winnym po kontrowersyjnym wycofaniu Krysciny Cimanouskiej z igrzysk olimpijskich w Tokio.

Trybunał Dyscyplinarny AIU uznał, że 63-letni Majsiewicz naruszył standard uczciwości po tym, jak jego działania zostały uznane za "wyraźną zniewagą dla godności sportowca i nadużycie... władzy". To z jego inicjatywy podjęta została decyzja o wycofaniu z igrzysk i odesłanie do kraju lekkoatletki.



Trener, który przeszedł na emeryturę w maju ubiegłego roku, został wykluczony ze skutkiem natychmiastowym ze wszystkich funkcji w lekkiej atletyce lub jakiejkolwiek działalności w ramach World Athletics, jego stowarzyszeń regionalnych i federacji członkowskich.

"To orzeczenie stanowi znaczący sukces dla praw zawodników w sporcie, jakim jest lekkoatletyka i wysyła jasny sygnał, że Athletics Integrity Unit dołoży wszelkich starań, aby chronić te prawa i podstawowe wartości sportu" - powiedział przewodniczący AIU David Howman.

Biegaczka w trakcie igrzysk w Tokio krytykowała władze sportowe swojego kraju. Została odsunięta od udziału imprezie, a funkcjonariusze próbowali ją zmusić do powrotu na Białoruś. Zgłosiła się na policję na lotnisku i w efekcie nie wyleciała z Japonii. Dzięki szybkiej interwencji polskiej ambasady w Tokio uzyskała wizę humanitarną i uniknęła powrotu do ojczyzny. Następnie dołączyła do Grupy Sportowej Orlen zrzeszającej najlepszych zawodników, w tym medalistów olimpijskich z Tokio.

Lekkoatletka mieszka w Polsce od sierpnia 2021 roku i jest zawodniczką stołecznego AZS AWF. Na początku sierpnia zeszłego roku otrzymała od World Athletics zgodę na start w biało-czerwonych barwach. Decyzją Polskiego Związku Lekkiej Atletyki startowała w mistrzostwach świata 2023 w Budapeszcie.

PAP