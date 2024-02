Ćwierćfinały LM siatkarzy. Wyniki i skróty meczów

Jastrzębski Węgiel przed meczem rewanżowym z ekipą z Piacenzy był w nie najgorszej sytuacji. Co prawda pierwsze spotkanie przegrał 2:3, jednak taki wynik oznaczał, że wciąż miał wszystko w swoich rękach. Wygrana 3:0 lub 3:1 w rewanżu dałaby jastrzębianom pewny awans do półfinału, natomiast przy zwycięstwie 3:2 potrzebny by był "złoty set". Obyło się jednak bez tego, podopieczni trenera Marcelo Mendeza rozpoczęli środowe starcie naładowani pozytywną energią i z głośnym wsparciem kibiców bez większych problemów zwyciężyli 3:0, trzeci rok z rzędu awansując do najlepszej czwórki Ligi Mistrzów.

O finał drużyna z Jastrzębia-Zdroju powalczy z Ziraat Bank Ankara. Turecki zespół niespodziewanie przegrał w rewanżu u siebie z Guaguas Las Palmas 0:3, jednak wygrana z pierwszego spotkania 3:1 dała im jeszcze furtkę w postaci "złotego seta". W nim zdominowali mniej doświadczonych rywali. Wygrali 15:7 i po raz pierwszy w historii awansowali do półfinału.

W środę awans wywalczyli także siatkarze Cucine Lube Civitanova, którzy wygrali rywalizację z tureckim Halkbankiem Ankara, dwukrotnie pokonując go 3:1. Ostatniego ćwierćfinalistę wyłoni czwartkowy mecz Itas Trentino – Berlin Recycling Volleys.

Ćwierćfinały Ligi Mistrzów siatkarzy – wyniki i skróty meczów:

2024-02-21: Halkbank Ankara – Cucine Lube Civitanova 1:3 (21:25, 21:25, 27:25, 22:25)

2024-02-28: Cucine Lube Civitanova – Halkbank Ankara 3:1 (25:23, 20:25, 25:15, 25:23)



2024-02-21: Berlin Recycling Volleys – Itas Trentino 0:3 (18:25, 17:25, 17:25)

2024-02-29: Itas Trentino – Berlin Recycling Volleys (czwartek, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport Extra).

2024-02-21: Gas Sales Daiko Piacenza – Jastrzębski Węgiel 3:2 (19:25, 30:28, 25:16, 22:25, 15:11)

2024-02-28: Jastrzębski Węgiel – Gas Sales Daiko Piacenza 3:0 (25:22, 26:24, 25:21)

2024-02-22: Guaguas Las Palmas – Ziraat Bank Ankara 1:3 (25:17, 23:25, 21:25, 23:25)

2024-02-28: Ziraat Bank Ankara – Guaguas Las Palmas 0:3 (17:25, 21:25, 18:25); złoty set – 15:7.

