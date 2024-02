Savino Del Bene Scandicci zagra z Eczacibasi Dynavit Stambuł w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń siatkarek. Kiedy mecz? O której godzinie? Kto wygra tę rywalizację i awansuje do półfinału? Relacja live i wynik na żywo z meczu Savino Del Bene Scandicci – Eczacibasi Dynavit Stambuł na Polsatsport.pl.

Savino Del Bene Scandicci to drużyna, która zajęła pierwsze miejsce w tabeli grupy B z bilansem meczów 6–0 i kompletem 18 zdobytych punktów. To oznaczało bezpośredni awans do ćwierćfinału. W grupowych starciach włoski klub dwukrotnie ograł Eczacibasi – 3:1 u siebie i 3:1 na wyjeździe.

Eczacibasi Stambuł to druga drużyna w tabeli grupy B. Klub z Turcji wygrał cztery mecze, dwa przegrał i wywalczył 12 punktów. Wyprzedził w tabeli drużyny Vasas Obuda Budapest oraz Marica Płowdiw. W barażu o ćwierćfinał pokonał ukraiński Prometey Dnipro (3:0 na wyjeździe i 3:1 u siebie). Siatkarką Eczacibasi jest przyjmująca reprezentacji Polski Martyna Czyrniańska.

W pierwszym spotkaniu obu zespołów Eczacibasi wygrało na własnym terenie z Savino Del Bene Scandicci 3:2 (15:10 w tie-breaku). Jak będzie w rewanżu? Kto awansuje do półfinału CEV Champions League 2024?

Relacja live i wynik na żywo z meczu Savino Del Bene Scandicci – Eczacibasi Dynavit Stambuł w środę 28 lutego o godzinie 20.00 na Polsatsport.pl.

