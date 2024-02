Tenisowy świat poznał nazwisko Anny Blinkowej w trakcie Australian Open. Rosjanka po znakomitym i zaciętym meczu wyeliminowała z Melbourne Jelenę Rybakinę. W San Diego 25-latka również sprawiła niespodziankę. Wygrała praktycznie przegrany pojedynek drugiej rundy z Caroline Woźniacką.

ZOBACZ TAKŻE: Rozczarowujący występ polskiej tenisistki w San Diego. Odpadła już w pierwszej rundzie

W pierwszym secie Dunka polskiego pochodzenia rozbiła Rosjankę 6:1. W drugim prowadziła już 2:0, ale Blinkowa zaczęła odrabiać straty. Ostatecznie wygrała partię do 4, a w trzeciej części spotkania zrewanżowała się Woźniackiej za wynik z pierwszej odsłony i wyeliminowała doświadczoną rywalkę z turnieju.

O awans do ćwierćfinału 25-latka powalczy z Dajaną Jastremską. 33. zawodniczka rankingu WTA również znakomicie wspomina tegoroczną edycję Australian Open. Ukrainka dotarła aż do półfinału rozgrywek, w którym przegrała z Chinką Qinwen Zheng. W pierwszym meczu w San Diego Jastremska długo męczyła się z Amerykanką Caroline Dolehide, by ostatecznie pokonać 25-latkę w trzech setach.

Ukrainka z Blinkową zmierzy się po raz drugi w historii. Rok temu na kortach w Reus pokonała Rosjankę w dwóch setach.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Dajana Jastremska - Anna Blinkowa na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 20:00.