Zrobili wielkie wrażenie na Tomaszu Fornalu. "Coś niesamowitego" (WIDEO)

Tomasz Fornal był pod dużym wrażeniem postawy kibiców Jastrzębskiego Węgla w czasie meczu swojej drużyny z włoskim Gas Sales Daiko Piacenza. - Wydaje mi się, że takiej atmosfery nie widziałem nawet na meczach reprezentacji. To co się działo na hali, to coś niesamowitego - powiedział jeden z liderów jastrzębian w rozmowie z Polsatem Sport.

W środę mistrzowie Polski odrobili straty z pierwszego spotkania 1/4 finału Ligi Mistrzów siatkarzy, w którym ulegli Piacenzie 2:3, i zwyciężając 3:0 zapewnili sobie awans do kolejnej rundy. W trakcie starcia z przedstawicielami Serie A towarzyszyło im gorące wsparcie kibiców, którzy wypełnili halę w Jastrzębiu Zdroju do ostatniego miejsca.

- Mam możliwość i przyjemność grać już któryś raz grać przed tą publicznością w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Wydaje mi się, że takiej atmosfery nie widziałem nawet na meczach reprezentacji. To co się działo na hali, to coś niesamowitego - stwierdził Fornal w pomeczowym wywiadzie dla Polsatu Sport. - Miałem wrażenie, że każdy, kto był na hali, krzyczał, dopingował, dawał nam wsparcie. Myślę, że mogę mówić zarówno za siebie, jak i za całą drużynę. Serdecznie za to dziękujemy.

- To też ich zwycięstwo. Byli naszym siódmym zawodnikiem - powiedział o kibicach Fornal.

Rywalem Jastrzębskiego Węgla w półfinale będzie turecki Ziraat Ankara. To mocna drużyna, ale poza Amerykaninem Matthew Andersonem nie ma w składzie takich indywidualności, jak Piacenza. Skoro jastrzębianie poradzili sobie z ekipą Yoandy'ego Leala, Ricardo Lucarellego, Robertlandy'ego Simona, Antoine'a Brizarda czy Yuriego Romano, tym bardziej powinni dać sobie radę z Ziraatem.

Fornal zaznaczył jednak, by jeszcze nie wieszać jemu i jego kolegom złotych medali za triumf w Lidze Mistrzów. - Uczulam kibiców, żeby nie popadali w euforię i nie przyznawali nam jeszcze tytułu, bo to dopiero ćwierćfinał. Wygraliśmy z drużyną, która miała mnóstwo gwiazd, ale spokojnie. Teraz zrobimy wszystko, żeby pokonać Ziraat i pojechać do Turcji na finał - zapewnił.

Już w ten weekend zespół 26-letniego przyjmującego powalczy o pierwsze w tym sezonie trofeum w turnieju finałowym Pucharu Polski. W sobotnim półfinale zmierzy się z Bogdanką LUK-iem Lublin.

- Odkąd jestem w Jastrzębiu, jeszcze pucharu nie zdobyłem. Na pewno zależy mi na tym, żeby wrócić z nim z Krakowa. A czy to się spełni? Zobaczymy, to jest sport - powiedział Fornal w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport