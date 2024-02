Resovia pucharową rywalizację rozpoczęła w Lidze Mistrzów. Nie zdołała jednak wywalczyć awansu do fazy play off, zajmując w swojej grupie trzecie miejsce, za Itasem Trentino i VB Tours. To dało jej prawo gry w ćwierćfinale mniej prestiżowego Pucharu CEV. Rzeszowianie zmierzyli się w tej fazie z innym polskim zespołem - Aluronem CMC Wartą Zawiercie, który we własnej hali pokonali 3:0, ale w rewanżu ulegli 0:3. O ich awansie przesądził wówczas "złoty set".

ZOBACZ TAKŻE: Polsce rośnie poważny konkurent? Zorganizowali VNL, teraz chcą ugościć mundial

W półfinale Resovia wyeliminowała tureckie Fenerbahce Stambuł, u siebie wygrywając 3:1, a na wyjeździe triumfując 3:0. Ekipa Luneburga w tej fazie Pucharu CEV ograła natomiast inny turecki klub, Arkasspor.

Kiedy finał Pucharu CEV? Kiedy mecz Resovia - Luneburg?

Finał Pucharu CEV zostanie rozegrany w formie dwumeczu. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 12 marca w Niemczech, z kolei rewanż odbędzie się 19 marca w Polsce. Godzina meczu Resovia - Luneburg nie została jeszcze podana.

BS, Polsat Sport, PAP