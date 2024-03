Fornal kapitanem Jastrzębskiego Węgla? Znamy szczegóły

- Prawda jest taka, że po prostu obejmuję funkcję kapitana... - rozpoczął Fornal, szokując swoimi słowami nie jedną osobę. Po chwili namysłu jednak postanowił zdementować stworzoną plotkę i kontynuować temat przedłużenia swojego kontraktu z Jastrzębskim Węglem.

- Nie no żartuję, żartuję. No to miało być tutaj ogłoszone, taki był plan, ale trochę się zmienił. Bardzo się cieszę, mówiłem w kilku wywiadach, że wiem trochę więcej o przyszłości - na następny sezon, jak ta drużyna będzie wyglądała. Dlatego to był priorytet przy podpisywaniu i przedłużaniu tej umowy. Będziemy walczyć tak jak i w tym roku, tak jak będzie w przyszłym - o najwyższe cele i zwycięstwa na każdych płaszczyznach. Także to tyle - powiedział przyjmujący.

Spekulacje na temat transferu Fornala pojawiały się już od jakiegoś czasu. W piątkowy poranek zostały oficjalnie "ucięte". Zawodnik Jastrzębskiego Węgla ogłosił przedłużenie kontraktu z obecnym klubem aż do 2025 roku w swoich mediach społecznościowych.

"5 sezon leci, w Jastrzębiu czuję się znakomicie, więc nie ma co zmieniać. Sezon 2024/25 również w barwach Jastrzębskiego Węgla" - można przeczytać na instagramowym profilu siatkarza.

Fornal w Jastrzębskim Węglu gra od 2019 roku. Do tej pory rozegrał osiem sezonów w PlusLidze. W 234 meczach zdobył 2870 punktów, 227 asów i 351 razy zablokował przeciwników.