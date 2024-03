Krakowianie nieźle wystartowali do tej rundy; najpierw pokonali na swoim stadionie Radomiaka 6:0, a potem z dwóch trudnych wyjazdów do Lubina i Gliwic przywieźli po punkcie. Trener Zieliński nie jest do końca zadowolony z tej zdobyczy, bo jego zdaniem powinna być większa o dwa "oczka".

Warta również jest niepokonana w tym roku – po sensacyjnej wygranej z mistrzem Polski Rakowem Częstochowa 2:0 do swojego dorobku dołożyła bezbramkowe remisy z Ruchem w Chorzowie i u siebie z Radomiakiem. Poznaniacy zajmują 14. miejsce w w tabeli z dorobkiem 24 pkt. Cracovia jest jedenasta, ale ma tylko dwa punkty więcej. Ten fakt sprawia, że ranga piątkowego starcia jest ogromna, a zwycięskim zespół może odskoczyć nieco od strefy spadkowej.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cracovia - Warta Poznań od godziny 18.00 na Polsatsport.pl.

BS, PAP