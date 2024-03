Decydujący blok Kysera, King lepszy w Lublinie

Początek spotkania układał się po myśli przyjezdnych, którzy mogli liczyć przede wszystkim na Morrisa Udeze. Z drugiej strony straty dość szybko odrabiał Liam O'Reilly. Po późniejszej trójce Filipa Matczaka goście uciekali jednak nawet na pięć punktów. Dzięki kolejnej akcji tego samego zawodnika po 10 minutach było 15:23.

W drugiej kwarcie King powiększał różnicę nawet do 16 punktów dzięki trafieniom Tony'ego Meiera i debiutującego Michale Kysera. Tomislav Gabrić i Jabril Durham starali się później zmniejszać straty. Po kolejnej trójce Amerykanina Polski Cukier Start zbliżył się na zaledwie pięć punktów. Ostatecznie dzięki akcji Avery'ego Woodsona pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 39:45.

W trzeciej kwarcie ekipa trenera Arkadiusza Miłoszewskiego miała już 11 punktów przewagi po trójce Tony'ego Meiera, ale lublinianie zareagowali na to… serią 11:0! Po trójce Liama O’Reilly’ego był więc remis. Później Tomislav Gabrić dawał swojej drużynie prowadzenie. Z drugiej strony Michale Kyser starał się zmieniać sytuację. Po następnej akcji Andrzeja Mazurczaka to przyjezdni znowu byli lepsi o dziewięć punktów. Ostatecznie po 30 minutach było 65:70.

W kolejnej części meczu drużyna trenera Artura Gronka ponownie doprowadzała do wyrównania dzięki rzutom Daniela Szymkiewicza i Jabrila Durhama. Po chwili odpowiadał na to swoimi trafieniami Avery Woodson. Na około 40 sekund przed końcem był remis po rzutach wolnych O'Reilly'ego. Później ważną akcję wykończył Mazurczak, a decydujący blok należał do Kysera! Ostatecznie King zwyciężył 98:93!

Najlepszym zawodnikiem gości był Tony Meier z 27 punktami i 2 zbiórkami. Liam O'Reilly zdobył dla gospodarzy 29 punktów i 5 asyst.

ORLEN Basket Liga - 22. kolejka

Polski Cukier Start Lublin - King Szczecin 93:98 (15:23, 24:22, 26:25, 28:28)

Start: Liam O'Reilly 29, Jabril Durham 20, Tomislav Gabric 16, Daniel Szymkiewicz 11, Barret Benson 8, Trey Wade 4, Roman Szymński 3, Jakub Karolak 2, Bartłomiej Pelczar 0, Filip Put 0

King: Tony Meier 27, Michale Kyser 17, Darryl Woodson 15, Morris Udeze 12, Andrzej Mazurczak 9, Zac Cuthbertson 9, Filip Matczak 7, Przemysław Żołnierewicz 2, Kacper Borowski 0, Michał Nowakowski 0.

