Rewelacyjny występ Ewy Swobody! Mamy nowy rekord Polski

Polka przybiegła do mety z dużą przewagą i nie kryła radości ze swojego wyniku. Tym samym Swoboda pobiła rekord Polski, który wcześniej również należał do niej.



W drugim półfinale biegła inna reprezentantka Polski. Magdalena Stefanowicz nie zdołała jednak wywalczyć awansu do finału.



Finał odbędzie się w sobotę ok. 22:45.

