Fortuna 1 Liga: Górnik Łęczna - Motor Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Teraz obydwie te drużyny mające w swojej historii występy w najwyższej klasie rozgrywkowej (Motor łącznie 9 sezonów, Górnik 8) dobrze sobie radzą na zapleczu ekstraklasy i nie ukrywają aspiracji do awansu. Lublinianie zajmują trzecie miejsce i w przypadku zwycięstwa uplasują się na pozycji wicelidera z dwupunktową stratą do Arki, natomiast Górnik wygrywając znajdzie się w strefie barażowej.

W trzech meczach rozegranych po przerwie zimowej lublinianie zdobyli 6, a górnicy 7 punktów, co świadczy o dobrej pracy w okresie przygotowawczym. Górnik jest jedynym zespołem pierwszoligowym, który w tych rozgrywkach nie poniósł jeszcze porażki na własnym boisku.

W meczu rundy jesiennej rozgrywanym na Arenie Lublin, mimo zdecydowanej przewagi na boisku Motor przegrał 0:1, a zwycięskiego gola, po kontrze zdobył w 90. minucie najskuteczniejszy dotąd w Górniku Egzon Kryeziu. Słoweńca jednak zabraknie w niedzielę, bo w przerwie zimowej zerwał więzadła krzyżowe.

Drużynę z Łęcznej po Ireneuszu Mamrocie objął Słowak Pavol Stano, a do zespołu dołączyli: mający półroczną przerwę w grze Damian Warchoł, Enis Fazlagic z krakowskiej Wisły oraz 24-letni Sebastian Rojek występujący ostatnio w ekipie Rider Broncs w amerykańskiej lidze uniwersyteckiej.

Poważniejszych wzmocnień kadrowych dokonał Motor pozyskując ekstraligowców defensorów Pawła Stolarskiego z Pogoni Szczecin i Kamila Kruka z Zagłębia Lubin oraz napastników Senegalczyka Mbaye Jaquesa Ndiaye i Słowaka Samuela Mraza.

W tym tygodniu w wyjazdowych ligowych meczach Górnik wygrał 1:0 z Chrobrym w Głogowie, a Motor w Bielsku-Białej z Podbeskidziem 2:1.

Trener Stano chwalił swoich piłkarzy za postawę w pierwszej połowie mówiąc o "cierpieniu" w drugiej części. Trener Motoru Goncalo Feio także nie do końca był zadowolony twierdząc, że "stać nas na lepszą grę, ale zrobiliśmy to co najważniejsze odnosząc dwa zwycięstwa z rzędu".

W Łęcznej przy wypełnionych trybunach spodziewać się można ciekawego widowiska i sprzyjającej atmosfery, bo kibice obydwu drużyn są zaprzyjaźnieni i wzajemnie się wspierają.

W dotychczasowej historii Górnik i Motor nie spotykały się w najwyższej klasie rozgrywkowej, natomiast na zapleczu ekstraklasy rozegrały 7 spotkań, w których łęcznianie triumfowali 4 razy, raz remisując, a ekipa lubelska wygrała tylko dwukrotnie w sezonie 1988/89, kiedy Motor awansował do ekstraklasy, a beniaminek Górnik został zdegradowany.

Fortuna 1 Liga: Górnik Łęczna - Motor Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo z meczu Górnik Łęczna - Motor Lublin od 12:40 na Polsatsport.pl.

PAP