Po 26. kolejce piłkarze City mają 59 punktów i tracą jeden do Liverpoolu, natomiast Manchester United zajmuje szóste miejsce z dorobkiem 44.

Nowy mniejszościowy właściciel United Jim Ratcliffe, który sfinalizował niedawno nabycie 27 procent akcji klubu, przedstawił swoje plany powrotu 20-krotnych mistrzów Anglii na szczyt. To oznaczałoby również dominację nad lokalnym rywalem.

"Biorąc pod uwagę 15 punktów różnicy w tabeli między City i United, realizacja tych ambicji może zająć trochę czasu" - zauważyła agencja Reuters.

Piłkarze City podejdą do derbów podbudowani niedawnym zwycięstwem na wyjeździe 6:2 nad Luton Town w 1/8 finału Pucharu Anglii. Pięć bramek strzelił Erling Haaland, a przy czterech trafieniach norweskiego napastnika asystował Belg Kevin De Bruyne.

"Wreszcie nic mi nie dolega, czuję się dobrze i wracam do najwyższej formy. Pięć bramek w meczu to niesamowite uczucie. Zaczyna się ekscytujący okres, jesteśmy gotowi do ataku" - przyznał Haaland.

Problemem dla ekipy City jest jednak kontuzja Jacka Grealisha. Reprezentant Anglii został zmuszony do opuszczenia boiska już w pierwszej połowie meczu pucharowego.

Manchester United również awansował w środku tygodnia do ćwierćfinału Pucharu Anglii. Pokonał na wyjeździe Nottingham Forest 1:0.

"Mastroje w zespole są bardzo dobre, przygotujemy się odpowiednio. Zawodnicy nie mogą się tego doczekać. Czuję to. Jestem podekscytowany" - powiedział przed derbami trener "Czerwonych Diabłów" Erik Ten Hag.

"Lubimy wyzwania. Wiemy, że musimy dać z siebie wszystko i zagrać zespołowo, jeżeli chcemy uzyskać korzystny wynik. Ale jeśli tak zrobimy, będzie to możliwe" - dodał.

Początek niedzielnego meczu na Etihad Stadium o godz. 16.30. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

BS, PAP