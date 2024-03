Rekord życiowy! Wspaniała Pia Skrzyszowska w finale

Pia Skrzyszowska zajęła drugie miejsce w półfinałowym biegu na 60 metrów przez płotki. Z czasem 7,78 awansowała do finału oraz wyrównała rekord życiowy.

Najszybsza w tym biegu okazała się reprezentantka Bahamów Devynne Chalrton. Skrzyszowska nie wystartowała najlepiej, ale wraz z kolejnymi metrami była coraz szybsza, dzięki czemu dobiegła do mety jako druga. Czas 7,78 to wyrównany rekord życiowy.



Finał odbędzie się ok. 22:00.

Wyniki:

1. Devynne Charlton (Bahamy) - 7,72

2. Pia Skrzyszowska - 7,78

3. Cindy Sember (Wielka Brytania) - 7,95

Polsat Sport