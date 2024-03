Trwa Puchar Świata, a tu takie wieści. Nie uwierzysz, co zrobili legendarni skoczkowie. Zaskoczyli wszystkich

Fani z pewnością nie spodziewali się takich informacji! Słynni przed laty skoczkowie już niedługo wrócą do sportowej rywalizacji. Janne Ahonen i Toni Nieminen zapowiedzieli, że wystartują w przyszłorocznych mistrzostwach Finlandii w... kombinacji norweskiej.

Do niespodziewanego potwierdzenia doszło w studiu fińskiej telewizji. Ahonen, który pracuje jako ekspert, stwierdził, że Nieminen rzucił mu wyzwanie, a on nie zamierzał długo się nad tym zastanawiać. Zgodził się od razu i już niedługo rozpocznie przygotowania do nowego wyzwania w swojej karierze.

Fińscy dziennikarze potwierdzili, że skoczkowie byli całkowicie poważni, mówiąc o swoich powrotach.

Ahonen (46 lat) zakończył karierę w 2018 roku, a dwa lata później wrócił na skocznię, a po kolejnych dwóch wywalczył brązowy medal w mistrzostwach Finlandii. Z kolei Nieminen (48 lat) przestał pojawiać się na rozbiegu w 2004 roku, lecz po dwunastu latach wystąpił na mistrzostwach kraju, zajmując 17 miejsce.

Sukcesów obu zawodników nie sposób zliczyć. Ahonen to pięciokrotny mistrz świata, dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli, pięciokrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni. Ma też na koncie m.in. dwa wicemistrzostwa olimpijskie. Z kolei Nieminen wywalczył dwa mistrzostwa olimpijskie w Albertville. Był też pierwszym skoczkiem, który przekroczył granicę 200 metrów. W 1994 roku poszybował na odległość 203 metrów w Planicy.