Były reprezentant Polski zszokował pomysłem na tatuaż! Oto wizualizacja

Urodzony w Bydgoszczy zawodnik od sierpnia zeszłego roku jest piłkarzem Wieczystej Kraków. Prowadzony przez Sławomira Peszkę zespół występuje w w czwartej grupie III Ligi. Góralski trafił tam po odejściu z niemieckiego VfL Bochum. W rozmowie z "ŁNP" opowiedział m.in. o początkach swojej przygody z futbolem oraz o występach w ligach zagranicznych.

Co ciekawe, były reprezentant Polski wpadł na nietypowy pomysł. Mianowicie postanowił wytatuować sobie na plecach podobizny trenerów, którzy wpłynęli na jego karierę. Wśród nich są selekcjonerzy reprezentacji Polski.

- Zdecydowałem się na taki tatuaż, bo bardzo szanuję wszystkich ludzi, którzy pomogli mi w życiu. Od Adama Nawałki otrzymałem pierwsze powołanie do reprezentacji narodowej. U Jerzego Brzęczka grałem dość regularnie w kadrze narodowej, zapracowałem na zagraniczny transfer. Co do Czesława Michniewicza – jestem przekonany, że gdyby nie moja kontuzja, zabrałby mnie na mundial do Kataru. Zawsze podchodził do mnie bardzo w porządku i chcę mu podziękować. Do trenera Michała Probierza mam wielki szacunek za to, że zadzwonił do mnie i ściągnął z Wisły Płock do Jagiellonii Białystok, pozwalając mi wskoczyć na poziom Ekstraklasy. Miałem kwotę odstępnego 100 tysięcy euro i nie było zbytnio chętnych, a trener wykazał się determinacją. Także dzięki niemu trafiłem później do kadry - tłumaczył Góralski

Nie zabrakło również szkoleniowców, z którymi piłkarz pracował na wcześniejszym etapie kariery.

- W Płocku pracowałem z trenerem Marcinem Kaczmarkiem, u niego stawiałem pierwsze kroki w seniorskim futbolu na profesjonalnym poziomie. Trenerzy Robert Tomczak i Marcin Maćkowski prowadzili mnie w juniorskich zespołach Zawiszy Bydgoszcz. To bardzo dobrzy ludzie, którym wiele zawdzięczam, cały czas mam z nimi kontakt. W Victorii Koronowo, w trzeciej lidze, prowadził mnie Zbigniew Stefaniak. Spędziłem u niego pół roku, woził mnie na treningi - kontynuował.

Góralski postanowił także uhonorować ludzi, z którymi sięgnął po mistrzostwo Kazachstanu z Kajratem Ałmaty - trenera Aleksieja Szpilewskiego i prezydenta Kajrata Bornabajewa.

- Aleksiej Szpilewski dał mi szansę w Kajracie, zdobyłem pod jego wodzą trofea w Kazachstanie i występowałem w europejskich pucharach. Stawkę uzupełnia prezydent Kajrat Boranbajew, który wciąż darzy mnie szacunkiem. Nawet gdy byłem kontuzjowany, pozwolił mi wyjechać do Polski na leczenie, opłacał wszelkie koszty. Świetny człowiek, z sercem na dłoni, pomaga ludziom, otwiera w Kazachstanie ośrodki dla dzieci. Ostatnie miejsce na plecach póki co zostaje wolne. Wiem, że dzięki tym ludziom moje życie się zmieniło. Na starcie mojej przygody z piłką rodzina miała bardzo ciężko, a teraz nie musimy się niczym martwić - podkreślił. Poniżej wizualizacja tatuażu.

W reprezentacji Polski Góralski występował w latach 2016-2022. Łącznie w narodowych barwach rozegrał 21 spotkań, w których zdobył jedną bramkę. W 2018 roku zagrał w dwóch meczach mistrzostw świata w Rosji. Jeśli chodzi o karierę klubową, to Góralski ma na swoim koncie występy m.in. w Wiśle Płock, Jagielloni Białystok, Łudogorcu Razgrad, Kajracie Ałmaty i VfL Bochum. Obecnie przywdziewa barwy Wieczystej Kraków.