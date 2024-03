Liga Mistrzów: Zobacz więcej niż w TV z Polsat Box Go!

Każdy mecz Ligi Mistrzów na żywo w Polsat Box Go, dzięki specjalnemu dodatkowi - Tryb Statystyk, to jeszcze więcej wartościowych informacji dla kibica piłki nożnej i elitarnych rozgrywek. Dane aktualizowane live, umożliwiają szybkie zapoznanie się z przebiegiem rywalizacji oraz prezentowaną na boisku formą drużyn i piłkarzy. Możesz być jeszcze bliżej wydarzeń w Champions League! Polecamy!

Na żywo z technologią

Fani futbolu wiedzą to doskonale. Transmisje z Ligi Mistrzów zawsze gwarantują najwyższe emocje i pozwalają czerpać przyjemność z obserwowania najlepszych klubów Europy w walce o prestiżowe trofeum. Gdy do tego dodamy nowe możliwości, jakie daje technologia, zyskujemy przewagę. Kibicowanie wchodzi na wyższy poziom!

Korzyści jest wiele. Zawsze warto mieć pod ręką składy z ustawieniem taktycznym i w dowolnym momencie sprawdzić wydarzenia meczowe: akcje i strzelone gole. Oprócz tego ustawić alerty dotyczące wyników na innych stadionach, dzięki którym użytkownicy są natychmiast informowani o zmianach rezultatów, a także zapoznać się z aktualnymi tabelami. Tryb Statystyk jest dostępny w Polsat Box Go na żądanie i pozwala na personalizację.

Tak się zostaje ekspertem Ligi Mistrzów!

Dzięki dodatkowi widz Champions League ma stały wgląd w szereg liczb, niezbędnych do oceny potencjału zespołów. Wśród nich: posiadanie piłki, liczba strzałów i udanych odbiorów. Niezależnie od tego, czy oglądamy mecz od początku, czy dołączamy w trakcie, błyskawicznie dowiadujemy się, jak rozwija się sytuacja i jaki ma przebieg. Funkcja timeline pozwala wrócić w dowolne miejsce transmisji i zobaczyć oznaczone na nim kluczowe sytuacje, w tym gole.

Uwielbiane przez specjalistów rankingi zawierają istotne informacje o wszystkich drużynach Ligi Mistrzów oraz poszczególnych piłkarzach, ich aktywności i skuteczności. To pozwala jeszcze lepiej rozumieć sytuację na boisku i wyciągać dodatkowe wnioski niczym profesjonalni analitycy. Z nakładką sportową Polsat Box Go kibic wie więcej i widzi więcej, co daje jeszcze większą satysfakcję z obserwowania każdego meczu!

Tryb Statystyk dostępny w aplikacjach mobilnych Polsat Box Go oraz na www.polsatboxgo.pl.

Informacja prasowa