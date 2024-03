Gwiazdor siatkarskiego mistrza Włoch po operacji. Podano, jak długo będzie pauzował

Riccardo Sbertoli, rozgrywający mistrza Włoch Itasu Trentino, przeszedł we wtorek operację złamanego palca. Klub poinformował, że 25-letni zawodnik na powrót do gry będzie potrzebował ponad miesiąca.

Jeden z kluczowych graczy zespołu z Trydentu doznał urazu w ubiegłym tygodniu, w meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów z Berlin Recycling Volleys. Po ataku zawodnika niemieckiej drużyny Roberta Tahta piłka tak nieszczęśliwie uderzyła w mały palec skaczącego do bloku Sbertolego, że doszło do złamania. Dokładna diagnoza brzmiała: złamanie z przemieszczeniem paliczka małego palca lewej dłoni.

Konieczna okazała się operacja, którą Sbertoli przeszedł we wtorek w klinice La Madonnina w Mediolanie. Jako poinformował klub, zabieg całkowicie się udał i teraz zawodnik przejdzie przygotowany specjalnie dla niego program rekonwalescencji, by wrócić do gry najszybciej, jak to możliwe. Szacuje się, że rozgrywający Trentino będzie na to potrzebował ponad miesiąca.

Kontuzja Sbertolego spowodowała, że mistrzowie Włoch, których w marcu czeka bardzo intensywny okres, przeprowadzili transfer medyczny. Do drużyny dołączył Francuz Matthieu Garcia z Arago de Sete. Będzie on rywalizował o miejsce w pierwszym składzie z Alessandro Acquarone.

Trentino jest jednym z faworytów zarówno do mistrzostwa Włoch, jak i do triumfu w Lidze Mistrzów. Nieobecność kluczowego gracza pierwszej szóstki może jednak znacząco utrudnić Itasowi wygranie wymienionych rozgrywek. Najbliższe tygodnie pokażą, jak dużym osłabieniem jest dla drużyny Fabio Solego brak Sbertolego.

Już w środę drużyna z Trydentu zagra pierwszy mecz ćwierćfinału ligi włoskiej z Valsa Group Modena. Fazę zasadniczą Serie A Itas zakończył na pierwszym miejscu, Modena na ósmym.

W półfinale siatkarskiej Champions League Trentino zmierzy się w dwumeczu z aktualnym wicemistrzem Włoch, Cucine Lube Civitanova. Pierwszy mecz zagra u siebie 13 marca, rewanż odbędzie się 21 marca w Civitanova Marche.

Kontuzjowany Sbertoli to mistrz Europy z 2021 roku i mistrz świata z roku 2022. W ubiegłym roku poza mistrzostwem Włoch zdobył też srebrny medal ME. W reprezentacji Italii od kilku sezonów pełni rolę zmiennika Simone Gianellego z Sir Susa Vim Perugia.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport