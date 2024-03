Oficjalnie! Faworyt Ligi Mistrzów siatkarzy ma nowego zawodnika. Trzeci taki gracz w historii

Sbertoli, pierwszy rozgrywający Trentino i jeden z filarów zespołu, w spotkaniu 1/4 finału Ligi Mistrzów z Berlin Recycling Volleys doznał złamania z przemieszczeniem paliczka małego palca lewej dłoni. Na początku tego tygodnia miał przejść operację - na tę chwilę nie ma informacji, czy jest już po zabiegu. Nie wiadomo również, jak długa będzie jego przerwa w grze i treningach, jednak oceniając na podstawie podobnych tego rodzaju urazów można zakładać, że reprezentant Włoch wypadnie z gry na mniej więcej cztery-sześć tygodni.

Strata jednego z najważniejszych graczy w kluczowej części sezonu to duży problem dla Itasu. Już w środę drużyna trenera Fabio Solego rozpocznie walkę w ćwierćfinałach Serie A z Valsa Group Modena. Natomiast 13 i 21 marca zagra mecze półfinałowe Ligi Mistrzów z Cucine Lube Civitanova. Przed urazem swojego podstawowego rozgrywającego, Itas był uznawany za jednego z faworytów do końcowego triumfu w siatkarskiej Champions League, jeśli nie za głównego kandydata do zwycięstwa.

Kontuzja Sbertolego bez wątpienia jest bardzo dużym osłabieniem mistrzów Włoch. W ostatnich dniach jedynym zdrowym rozgrywającym w ekipie pozostawał Alessandro Acquarone, zawodnik mało doświadczony na najwyższym europejskim poziomie. Obecny sezon jest jego pierwszym w barwach Itasu. Trafił do niego ze zdegradowanego do Serie A3 HRK Motta di Livenza, a wcześniej przez kilka lat grał w innej drugoligowej drużynie, Volley Lupi Santa Croce.

W tej sytuacji działacze klubu z Trydentu zdecydowali się na transfer medyczny. Ich wybór padł na Garcię, 24-letniego francuskiego zawodnika, który całą dotychczasową karierę spędził w Arago de Sete. W obecnym sezonie ligi francuskiej jego drużyna, na trzy kolejki przed końcem fazy zasadniczej, zajmuje 10. miejsce w rozgrywkach i nie ma już szans na awans do play-offów.

Jako pierwszy o pozyskaniu Garcii przez Trentino napisał w poniedziałek serwis Volleyball.it, kilka godzin później swojego gracza pożegnało Arago de Sete, a we wtorek transfer oficjalnie potwierdził sam klub z Trydentu.

"Matthieu jest rozgrywającym, którego głównymi atutami są technika i taktyczna inteligencja. Mimo swojego młodego wieku, zagrał już sześć sezonów we francuskiej ekstraklasie, w której zadebiutował jako osiemnastolatek. Został też kapitanem swojej drużyny, najmłodszym w historii klubu" - przedstawia swojego nowego gracza Itas Trentino.

- Dziękujemy Matthieu za jego natychmiastową dostępność - powiedział o przybyciu Francuza trener Soli. - Dzięki jego przybyciu będziemy mieli alternatywę na każdej pozycji zarówno w meczach, jak i na treningach, co ma fundamentalne znaczenie w takim momencie sezonu, w którym mamy do rozegrania bardzo dużo meczów w krótkim czasie, i wszystkie są bardzo ważne - dodał.

Jak podaje klub, Garcia będzie trzecim francuskim graczem w historii Trentino, po Renaud Herpe'ie i Jenii Grebennikovie. Mierzący 184 centymetry zawodnik będzie występował z numerem 19 na koszulce. Być może zadebiutuje już w środę, w pierwszym meczu 1/4 finału ligi włoskiej z Valsa Group Modena.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport