Ślubu nie będzie! Najgłośniejsze rozstanie w świecie sportu stało się faktem

Nie będzie długo wyczekiwanego ślubu mistrzów olimpijskich. Wszystko wskazuje na to, że francuski pływak Florent Manaudou i Dunka Pernille Blume, również pływaczka, zerwali zaręczyny!

Złoty medalista olimpijski na 50 metrów stylem dowolnym z Londynu i triumfatorka tej konkurencji z Rio de Janeiro zaręczyli się we wrześniu 2021 roku. Parą byli wówczas już od kilku lat.

- Poznaliśmy się na zawodach sportowych dziesięć lat temu, ale początkowo praktycznie ze sobą nie rozmawialiśmy. Kiedy jednak zaczęliśmy to robić, Pernille mnie oczarowała. Polubiłem ją, bo była naprawdę wyjątkową dziewczyną - mówił Manaudou tuż po oświadczynach.

Okazuje się jednak, że ślubu mistrzów olimpijskich prawdopodobnie nie będzie. Wszystko zaczęło się od filmu, zamieszczonego przez Francuza w mediach społecznościowych. Widać było na nim, jak Florent Manaudou... całuje się z inną kobietą! Wideo opatrzył zaś komentarzem "Jesteśmy parą".

Media błyskawicznie odkryły, że z kont Francuza i Dunki w mediach społecznościowych zaczęły znikać materiały sprzed niemal trzech lat, w których chwalili się oni swoimi zaręczynami.

Póki co ani Manaudou, ani Blume nie napisali, z czyjej inicjatywy doszło do zerwania zaręczyn i co było powodem takiej decyzji.