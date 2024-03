Turniej World Masters of Snooker 2024 w Rijadzie wchodzi w decydującą fazę. We wtorek w hicie zmierzą się Ronnie O'Sullivan i John Higgins. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Turniej World Masters of Snooker 2024 w Rijadzie to debiutancka impreza tego typu. Najlepsi zawodnicy świata zostali zaproszeni do Arabii Saudyjskiej, gdzie rywalizują w ramach nowego formatu. Do wygrania są ogromne pieniądze i... wbicie historycznego brejka. Na stole znajduje się bowiem złota bila, dzięki której zawodnik w jednym podejściu może wbić rekordowe 167 punktów.

ZOBACZ TAKŻE: Szokująca afera w snookerze! Gwiazdy dożywotnio zbanowane

We wtorek O'Sullivan zmierzy się z Higginsem w ćwierćfinale. Dla Anglika będzie to pierwszy mecz w Arabii Saudyjskiej, dla Szkota - trzeci. We wcześniejszej fazie Higgins ograł Marka Williamsa i był bliski wbicia brejka w wysokości 167 punktów, za co zarobiłby bagatela 500 tysięcy funtów. Niestety - pod koniec podejścia pomylił się i nie zdołał przejść do historii.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ronnie O'Sullivan - John Higgins w World Masters of Snooker 2024 w Rijadzie od godziny 22.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport