Zarówno w męskich, jak i w żeńskich rozgrywkach siatkarskiej Champions League na placu boju pozostały po cztery drużyny. W przypadku Ligi Mistrzów są to mistrz Polski Jastrzębski Węgiel, mistrz Turcji Ziraat Bankkart Ankara, mistrz Włoch Itas Trentino oraz druga najlepsza drużyna Serie A z poprzedniego sezonu, Cucine Lube Civitanova.

Wiemy już, że pierwszy mecz w rywalizacji mistrzów Polski z ekipą z Ankary zostanie rozegrany w Jastrzębiu Zdroju w przyszłą środę, 13 marca. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30, a jego sędziami będą Bułgar Aleksandar Winaliew oraz Słowak Igor Porvaznik.

Rewanż w tureckiej stolicy zaplanowano na środę tydzień później - 20 marca. Mecz zacznie się o 17:00 czasu polskiego, a jego arbitrami będą Serb Mirko Janković i Czech Jan Krticka.

Mecze Itasu Trentino i Cucine Lube Civitanova zostaną rozegrane 13 i 21 marca. Pierwsze starcie w Trydencie (początek o 20:30), drugie w Civitanova Marche (start również o 20:30).

W Lidze Mistrzyń do półfinałów awansowały dwa kluby włoskie i dwa tureckie. Mistrz Turcji Fenerbahce Stambuł, w którym gra Magdalena Stysiak, a trenerem jest selekcjoner reprezentacji Polski Stefano Lavarini, zmierzy się z wicemistrzem Włoch, Allianzem Vero Volley Mediolan. Pierwsze spotkanie w Italii, we wtorek 12 marca (początek o godzinie 20:00), rewanż w Stambule - we wtorek 19 marca (start o 18:00 czasu polskiego).

Z kolei mistrz Włoch A. Carraro Imoco Conegliano, w którym występuje Joanna Wołosz, zagra z wicemistrzem Turcji Eczacibasi Stambuł z Martyną Czyrniańską w składzie. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Treviso, w czwartek 14 marca (początek o 20:30). Rewanżowy mecz, w którym gospodarzem będzie Eczacibasi zaplanowano na środę, 20 marca (pierwszy gwizdek o 17:00).

Terminarz i godziny półfinałów Ligi Mistrzów:

13 marca, Jastrzębie Zdrój

Jastrzębski Węgiel - Ziraat Bank Ankara 20:30

13 marca, Trento

Trentino Itas - Cucine Lube Civitanova 20:30

20 marca, Ankara

Ziraat Bank Ankara - Jastrzębski Węgiel 17:00

21 marca, Civitanova Marche

Cucine Lube Civitanova - Trentino Itas 20:30

Terminarz i godziny półfinałów Ligi Mistrzyń:

12 marca, Mediolan

Allianz Vero Volley Mediolan - Fenerbahce Opet Stambuł 20:00

14 marca, Treviso

A. Carraro Imoco Conegliano - Eczacibasi Dynavit Stambuł 20:30

19 marca, Stambuł

Fenerbahce Opet Stambuł - Allianz Vero Volley Mediolan 18:00

20 marca, Stambuł

Eczacibasi Dynavit Stambuł - A. Carraro Imoco Conegliano 18:00

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport