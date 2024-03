Czas na finał snookerowego turnieju Finał World Masters of Snooker 2024 w Rijadzie! W decydującym meczu zmierzą się Ronnie O'Sullivan i Luca Brecel. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

World Masters of Snooker 2024 w Rijadzie to pierwszy snookerowy turniej w Arabii Saudyjskiej. Do wygrania są ogromne pieniądze oraz zapisanie się w historii. W finale pierwszej tego typu imprezy zmierzą się Ronnie O'Sullivan, lider rankingu i Luca Brecel, aktualny mistrz świata.

W półfinale "The Rocket" wygrał z Juddem Trumpem, natomiast Brecel poradził sobie z Markiem Allenem. Który z nich będzie lepszy w finale?

Relacja live i wynik na żywo finału World Masters of Snooker 2024 w Rijadzie Ronnie O'Sullivan - Luca Brecel od godziny 21.00 na Polsatsport.pl.