Sporting walczył z Atalantą już w fazie grupowej rozgrywek Ligi Europy. W pierwszym meczu lepsi okazali się zawodnicy z Bergamo (1:2), w drugim padł remis (1:1). Jak ekipa z Lizbony radziła sobie w ostatnich meczach? W 1/16 europejskich rozgrywek w dwumeczu przeciwko Young Boys najpierw wygrała 3:1, a potem zremisowała 1:1. W portugalskiej lidze w ostatniej kolejce Sportingowi udało się zwyciężyć 3:2 przeciwko Farense.

Atalanta we włoskiej Serie A zajmuje szóste miejsce. Do piątego AS Roma traci jedno "oczko" i pięć do ekipy z Bolonii. Atalanta miała już na swoim koncie pięć zwycięstw z rzędu, ale nie udało się jej śrubować rekordu. Na drodze stanął jej AC Milan (1:1), a potem Inter (0:4) i Bologna (1:2).

Relacja live i wynik na żywo meczu Sporting - Atalanta na Polsatsport.pl. Początek o 18:45.

