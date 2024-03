Pierwsze starcie pomiędzy tymi zespołami w 1/8 finału obecnej edycji Ligi Mistrzów odbyło się we wtorek 13 lutego. Wtedy to ekipa ze stolicy Hiszpanii wybrała się do Lipska. Po wyrównanym meczu szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła ekipa "Los Blancos". Jedynego gola w tamtym spotkaniu chwilę po przerwie zdobył Brahim Diaz.

ZOBACZ TAKŻE: Dla takich jak oni Robert Lewandowski nie ma litości!

Zatem obecnie "Królewscy" są zdecydowanie bliżej awansu do kolejnej rundy rywalizacji w największym europejskim pucharze. Grają bowiem na swoim boisku i mają jedną bramkę zaliczki przywiezioną z Lipska. Mimo to ekipa grająca na co dzień na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Niemczech nadal może sprawić niespodziankę.

Warto zaznaczyć, że tego samego dnia rozegrane zostanie inne bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie Ligi Mistrzów. W rewanżowym starciu 1/8 finału europejskiego pucharu Manchester City podejmie FC Kopenhaga.

Relacja live i wynik na żywo meczu Real Madryt - RB Lipsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.