Transfer medyczny w PlusLidze! Zastąpił kluczowego siatkarza

Dawid Pawlun został nowym zawodnikiem Trefla Gdańsk. 22-letni rozgrywający zastąpił w ramach transferu medycznego kontuzjowanego Kamila Droszyńskiego. Wychowanek gdańskiego zespołu był w tym sezonie wypożyczony z Projektu Warszawa do czeskiego VK Ostrava.

Dawid Pawlun to wychowanek Trefla Gdańsk, w którego barwach zdobywał wiele medali w kategoriach młodzieżowych. W 2020 roku został wybrany najlepszym rozgrywającym mistrzostw Polski juniorów. W sezonach 2020/2021 oraz 2021/2022 był zawodnikiem PSG KPS-u Siedlce. Stamtąd trafił do Projektu Warszawa, gdzie występował w sezonie 2022/2023 zastępując kontuzjowanego Macieja Stępnia. Ze stołecznej drużyny został wypożyczony do czeskiego VK Ostrava.

ZOBACZ TAKŻE: Mają złote medale igrzysk olimpijskich i grają w PlusLidze! Wymienisz ich wszystkich?



– Bardzo się cieszę, że dołączam do Trefla Gdańsk. Urodziłem się w Gdańsku, tutaj zaczynałem swoją karierę, więc jestem zadowolony, że po kilku latach grania poza domem mogę tu wrócić i pomóc drużynie w zaistniałej sytuacji – mówi Dawid Pawlun. – PlusLiga to bardzo mocna liga. Czuję się dobrze po sezonie, który zagrałem w Czechach. Dam z siebie wszystko, żeby pomóc drużynie i pokazać się z jak najlepszej strony, abyśmy mogli cieszyć się razem z wygranych meczów – zakończył Dawid Pawlun.

ℹ Dawid Pawlun dołącza do #gdańskichlwów na zasadzie transferu medycznego i będzie występować w barwach Trefla Gdańsk do końca bieżącego sezonu.



Więcej informacji na https://t.co/C2UisTJVyf 🌐



Dawidzie, witamy ponownie w @gdansk! 🦁 pic.twitter.com/s42XFH3E1T — Trefl Gdańsk (@Trefl_Gdansk) March 6, 2024

Dawid Pawlun może pochwalić się także licznymi sukcesami. Razem z kadrą biało-czerwonych zdobył brązowe medale na mistrzostwach świata U-21 w 2021 roku oraz mistrzostwach Europy U-22. Dawid Pawlun w gdańskim zespole Trefla będzie występować z numerem 14.



– Bardzo się cieszę, że nasz wychowanek wzmocni drużynę Trefla Gdańsk po kontuzji Kamila Droszyńskiego. Dawid jest dobrze znany w naszym klubie. Wiemy, że jest pracowitym i ambitnym zawodnikiem, a jego umiejętności, zaangażowanie i profesjonalizm wniosą same pozytywy do zespołu. Mimo młodego wieku Dawid może pochwalić się doświadczeniem i wieloma sukcesami. Jestem spokojny, bo wiem, że z jego pomocą dobrze dokończymy ten sezon – dodał prezes Trefla Dariusz Gadomski.

Informacja Prasowa