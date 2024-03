Sir Susa Vim Perugia – Rana Verona. Relacja live i wynik na żywo

Sir Susa Vim Perugia zagra z Rana Verona w ćwierćfinale ligi włoskiej siatkarzy. SuperLega wkroczyła w decydującą fazę. To pierwsze starcie tej rundy play-off Serie A1, a rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Kto wygra to spotkanie? Jak zagrają Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon? Kiedy mecz? Relacja live i wynik na żywo z meczu Sir Susa Vim Perugia – Rana Verona na Polsatsport.pl.