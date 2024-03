Resovia nie zawiodła w Bełchatowie. Skra coraz dalej od play-offów.

Mecz rozpoczął się z lekkim opóźnieniem, ale Resovia postanowiła przyspieszyć przebieg zdarzeń już od pierwszego seta. Mimo całkiem równego początku obu ekip w końcówce pomylił się Dawid Konarski, a asa serwisowego odnotował Yacine Louati i mieliśmy wynik 22:25 dający prowadzenie rzeszowianom.

W drugim secie bardzo blisko wyrównania byli bełchatowianie, ale znów nie zachowali zimnej krwi w końcówce. Mimo prowadzenia w ostatnich fragmentach seta i dobrej gry Mateusza Poręby gra po stronie gospodarzy nie kleiła się. Łatwo dał się zablokować Jakubowi Buckiemu francuski przyjmujący Pierre Deroullion i oglądaliśmy wynik 23:25 na tablicy wyników.



Trzeci set miał bliźniaczy przebieg. Przy życiu Skrę utrzymywał Deroullion, który wespół z Konarskim dwoił się i troił, aby doprowadzić do czwartej partii, ale udało się jedynie rozstrzygnąć trzecią odsłonę na przewagi. Różnica klas była widoczna zwłaszcza na skrzydłach, gdzie brylowali Louati, DeFalco i Boyer. To właśnie do drugiego z nich należała ostatnia akcja, gdy Amerykanin popisał się widowiskowym blokiem na Lipińskim i dał swojemu zespołowi pewne trzy punkty bez straty seta.



PGE GiEK Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów 0:3 (22:25, 23:25, 24:26)



MVP: Stephen Boyer (Asseco Resovia Rzeszów)

PGE GiEK Skra Bełchatów: Adrian Aciobanitei, Dawid Konarski, Bartłomiej Lemański, Bartłomiej Lipiński, Grzegorz Łomacz, Mateusz Poręba - Benjamin Diez (libero) - Pierre Derouillon, Przemysław Kupka, Wiktor Nowak, Ilia Petkow.

Asseco Resovia Rzeszów: Stephen Boyer, Torey DeFalco, Fabian Drzyzga, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Yacine Louati - Michał Potera (libero) - Jakub Bucki, Łukasz Kozub, Adrian Staszewski.

PI, Polsat Sport